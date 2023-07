Estate di cantieri nelle scuole del territorio di Albignasego

«Abbiamo messo a punto e stiamo realizzando un piano di lavori che interessa tutti i plessi: numerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso in queste settimane, in vista della ripresa dell’anno scolastico», ha spiegato il Sindaco Filippo Giacinti. “Alcuni interventi sono volti alla messa in sicurezza, altri vanno nella direzione di contenere le spese energetiche, altri ancora contribuiscono a migliorare l’aspetto degli ambienti frequentati dai nostri bambini e ragazzi».Tre le scuole interessate da interventi di consolidamento di solai in laterizio – la media Valgimigli e le primarie Bonetto e Leonardo da Vinci – mentre alla Falcone e Borsellino sono partiti in questi giorni i lavori per il rifacimento delle linee di scarico delle acque meteoriche in modo da evitare i ristagni nell’area esterna. Nelle prossime settimane la scuola di Sant’Agostino, insieme alla Valgimigli, sarà interessata da interventi di tinteggiatura di alcune aule. Nel mese di luglio per far fronte all’emergenza caldo, sono stati inoltre installati due split nell’asilo nido comunale.

Sono invece in corso gli interventi di sostituzione della caldaia che serve i due plessi della primaria e della secondaria di Sant’Agostino e delle caldaie alla Marconi e alla Valgimigli: interventi che vanno nella direzione di ottenere un risparmio sia in termini energetici, con una riduzione delle emissioni, sia in termini di costi. Nei prossimi mesi è in infine in programma la sostituzione degli infissi alla Falcone e Borsellino, alla Valgimigli e alla Rodari. In questi mesi estivi gli operai delle ditte incaricate dal Comune sono inoltre al lavoro per interventi ordinari – preziosi per garantire la sicurezza e il comfort delle strutture – dai lavori degli elettricisti agli interventi del fabbro fino agli interventi idraulici e ai piccoli interventi edili. Spesso si tratta di interventi preventivi di controllo: vengono così ad esempio verificati i punti luce, i sifoni, i rubinetti, lo stato delle coperture…

Alle attività degli operai si affiancano tutti gli interventi realizzati in queste settimane dai ragazzi del progetto “Ci sto? Affare fatica!” che si concluderà venerdì 28 luglio. Divisi in squadre e affiancati da tutor e handyman i giovani, di età compresa fra i 14 e i 19 anni, sono impegnati in piccoli lavori di tinteggiatura dei cancelli, di sistemazione dei giardini, di tinteggiature di alcuni mobili. In alcuni casi gli spazi del giardino sono stati decorati con disegni a tema: una gradita sorpresa che accoglierà i bambini e i loro insegnanti al loro rientro in classe.