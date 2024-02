Sgarbi alza bandiera bianca ma si porta via il sacro Graal: EvyRein torna a colpire in centro

Creativo ed ironico, EvyRein torna a colpire a pochi giorni dalla comparsa di Uma Thurman in pieno centro, che veste i panni di Fleximan, il vendicatore degli autovelox.

Sempre attento all'attualità, l'artista padovano è tornato a colpire la notte scorsa. Bersaglio, artistico si intende, questa volta è l'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi, che si è dimesso anche se ha sospeso l'azione che lo avrebbe dovuto portare ad abbandonare il ruolo istituzionale nel ministero della cultura. Sgarbi negli ultimi casi è finito in un caso che lo vedrebbe coinvolto come il mandante del furto di un'opera d'arte, un quadro attribuito a Rutilio Manetti "La Cattura di San Pietro" .

Una vicenda che non è ancora stata chiarita. A questo proposito, Sgarbi viene rappresentato da EvyRein come uno che sta per arrendersi, sventolando la bandiera bianca. Non si può poi non notare un particolare che però è decisivo a dare senso all'opera dello street artist: accanto a Sgarbi infatti compare il Santo Graal, la leggendaria coppa con la quale Gesù celebrò l'ultima cena prima di essere tradito. Inutile dire che da secoli c'è chi si è impegnato nella ricerca di questo prezioso oggetto di cui non si è neppure certi riguardo l'esistenza. Il messaggio di EvyRein però ci sembra abbastanza chiaro. E chissà come la prenderà Sgarbi.