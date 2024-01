In centro spunta "Flexiwoman", con le sembianze di Uma Thurman

Forse a qualche giovanissimo sfuggirà il personaggio di Beatrix Kiddo, nota anche come la Sposa (The Bride) o Black Mamba, personaggio cinematografico, protagonista dei due film Kill Bill diretti da Quentin Tarantino. La Thurman nel film interpreta una donna che viene tradita e gravemente ferita durante il suo matrimonio. Dopo anni di coma, al suo risveglio si vendicherà di tutti. Una saga, divisa in due parti, di grande successo. Il primo episodio è datato 2007.

L'artista padovano, sempre molto sensibile ai temi di attualità, non poteva non trarre ispirazione dalla vicenda del o dei misteriosi Fleximan. Ma se invece a compiere questi atti di sabotaggio, fosse una donna? E' quello che deve aver pensato Evyrein, dando al misterioso personaggio le sembianze della splendida Uma Thurman. Il murales è apparso in via del Padovanino, non lontano dalla Questura di Padova.