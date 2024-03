Il tram si avvicina a Voltabarozzo, pronta la piattaforma al Cornaro

Si é concluso il tratto di cantiere tra il liceo Cornaro e il ponte di Voltabarozzo. La nuova pista ciclabile, che corre in fianco alle due piattaforme tranviarie, diventa quindi usufruibile per le prime giornate di sole verso la primavera. Nei prossimi giorni inizieranno anche le operazioni per abbellire il tratto con le infrastrutture verdi previste, e sarà messa a dimora la siepe che terrá fisicamente separate le rotaie dalla pista ciclabile. Nella zona del Cornaro proseguono i lavori verso via Canestrini e nell’area del Ponte di Voltabarozzo, dove entro aprile è previsto l’arrivo della struttura del nuovo ponte.

Via Gozzi

Ieri è stato anche riaperto il passaggio pedonale di via Gozzi, lato via Trieste, per facilitare il transito dei pedoni nel primo tratto dove sono stati conclusi i lavori. Per venerdì è prevista invece una parziale riapertura dell’incrocio di via Sografi. Le auto provenienti dal lato di via Facciolati potranno infatti proseguire dritte lungo via Forcellini. L’apertura totale dell’incrocio totale é prevista per la metà del mese.

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «L’apertura di quel tratto vicino al liceo Cornaro rende bene l’idea della linea che sarà. Tra poco metteremo a dimora le piante coinvolgendo le scuole del quartiere e piano piano procederemo con tutti i dettagli per abbellire e completare le infrastrutture verdi. Per quanto riguarda l’incrocio di via Sografi le piogge hanno ritardato di qualche giorno l’apertura totale dell’incrocio ma ne abbiamo approfittato per anticipare la realizzazione di alcune polifere, (elemento dei cavidotti elettrici interrati) ovvero una parte consistente del lavoro necessario per il posizionamento delle piattaforme, assicurandoci quindi tempi più celeri in futuro quando partirà la loro realizzazione all’incrocio».