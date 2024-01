Fleximan, vandalo o mito? Altra azione nella notte, la Procura lancia un avvertimento ai suoi sostenitori

Quando quest'estate è saltato in aria l'auvotelox a Cadoneghe, colpevole, lo strumento, di aver fatto arrivare migliaia di multe a centinaia di aumobilisti, sembrava un episodio mirato, finalizzato proprio a quel dispositivo lì. Ma ora che anche in provincia di Bergamo è stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, in tanti si interrogano. E' possibile che in pochi mesi una sola persona abbia potuto compiere azioni non semplici, almeno 15, in diverse province del nord Italia. Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e ora anche Lombardia. Per due delle 15 azioni è stato usato esplosivo, nelle restanti 13 occasioni come nel caso di Carceri, il flessibile. Da qui il nome Fleximan, le pagine social dedicate a questo personaggio frutto non solo della fantasia ma anche del malcontento che genera ricevere contravvenzioni e multe che, va detto, a volte davvero portano a non pensare bene di chi li ha collocati in certe posizioni.

Anche nell'ultimo caso, quello in provincia di Bergamo, il palo su cui era sistemato l'autovelox è stato tagliato di netto. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. E' stato verso le 5 di ieri domenica 21 gennaio che gli automobilisti si sono accorti del palo finito nella scarpata a lato della strada, dove il limite è 90 chilometri orari. Non è stato invece toccato l'apparecchio gemello sull'altro lato della statale. In quel tratto gli autovelox fissi sono presenti fin dal 2002 e ogni anno rilevano circa 5.500 infrazioni. Non essendo presenti telecamere che possano aver ripreso "Fleximan" in azione, il mistero va infittendosi.

Ma Fleximan è supereroe o un vandalo? Sono in tantissimi a sostenerlo e ad esultare come un gol a ogni autovelox abbattuo ma la procura avverte che farlo rappresenta apologia di reato. Certo fa sorridere pensare a un Pm che si mette a chiedere condanne per gente che esulta sui social per le azioni dell'eroe del momento.