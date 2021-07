Fondazione Cariparo, bando da 1 milione per i progetti di accoglienza e fragilità

“Ispirandoci ai principi dell’Agenda 2030 approvata dall’Onu, miriamo a creare nuove opportunità d’inserimento sociale, per migliorare le condizioni di vita delle persone più in difficoltà"

Un nuovo aiuto alla fragilità sociale ed economica dei più deboli. È questo l’obiettivo del nuovo Bando Welfare della Fondazione Cariparo, che con 1 milione di euro sostiene progetti annuali o biennali in grado di migliorare i servizi di assistenza, accoglienza, formazione e orientamento lavorativo di persone in stato di emarginazione.

L'ispirazione

“Ispirandoci ai principi dell’Agenda 2030 approvata dall’ONU, miriamo a creare nuove opportunità d’inserimento sociale, per migliorare le condizioni di vita delle persone più fragili. E lo faremo stimolando la costituzione di reti di collaborazione tra enti per supportare e promuovere l’integrazione di servizi diversi e partecipati da volontari e dalla comunità” spiegano dalla Fondazione.

Il bando

Il bando è rivolto a enti privati del settore non profit, compresi gli enti religiosi, con sede nelle province di Padova e Rovigo. I progetti annuali potranno ottenere un contributo massimo di 25.000 euro, mentre quelli biennali fino a 50.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande, rigorosamente in formato telematico, è fissata per il 30 settembre 2021. La principale novità del bando è nel modo in cui i progetti devono essere costruiti, ossia mettendo subito in evidenza il problema su cui andranno ad intervenire, il risultato/cambiamento che si vuole raggiungere e le specifiche azioni che intendono attivare.