Gioranta della memoria, Giordani: «Bisogna avere il coraggio di scegliere il dialogo»

Ha avuto luogo oggi, 26 gennaio, presso il Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto a Padova, la cerimonia dedicata al “Giorno della Memoria” (che ricade però il 27), per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. All’evento, la cui solennità è stata suggellata dalla deposizione di una corona d’alloro alla tomba dell’Internato ignoto posta all’ingresso del Tempio e dalla resa degli onori a cura un picchetto in armi del Comando Forze Operative Nord, hanno presenziato le massime Autorità del territorio, tra cui il Prefetto di Padova, S. E. Francesco Messina, il Sindaco della città e Presidente della Provincia, Sergio Giordani, il Comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, e il Presidente dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti (A.N.E.I.) di Padova, Generale di Brigata (ris) Maurizio Lenzi.

Le medaglie

Al termine della cerimonia, presso l’adiacente Museo dell’Internamento, i familiari di nove internati hanno ricevuto le Medaglie d’Onore concesse alla memoria di militari e civili deportati nei lager nazisti. In precedenza, presso l’auditorium del Centro Culturale San Gaetano, si erano tenute le allocuzioni delle Autorità civili intervenute, le quali hanno voluto testimoniare in maniera unanime l’ineludibile importanza del “ricordo”, affinché questa dolorosissima pagina del passato non sia mai dimenticata né si ripetano più simili tragedie.

Il discorso del sindaco Giordani

«Ricordiamo oggi uno dei capitoli più bui della storia del ‘900. Il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici arrivavano ad Auschwitz e abbattevano i cancelli del più grande campo di sterminio nazista. E’ questa la data scelta per ricordare la Shoah, in ebraico, letteralmente la catastrofe, la distruzione, del popolo ebraico, ferocemente pianificata dal regime nazifascista, i cui vertici politici, civili e militari dal 1938 al 1945, compirono uno sterminio sistematico di milioni di persone ritenute le cui vite erano considerate senza valore e quindi inutili e indesiderabili. Soprattutto ebrei, ma anche, rom, disabili, omosessuali, religiosi e oppositori politici. E se la “soluzione finale”, cioè la decisione di uccidere tutti gli ebrei presenti in Europa, fu presa da un ristretto gruppo di gerarchi nazisti a Wansee solo il 20 gennaio del 1942, giova ricordare che il primo campo di concentramento e sterminio, il tristemente famoso campo di Dachau, fu aperto il 22 marzo 1933, appena un mese dopo la salita al potere di Hitler. Una scelta che evidenzia un’ideologia di violenza e morte ben radicata nel nazismo e ben antecedente alle vicende del secondo conflitto mondiale. Lo sterminio attuato dai nazisti in Europa, e in Italia con la complicità del regime fascista, ha caratteristiche che purtroppo lo rendono unico nel ‘900 che pure è un secolo tragicamente ricco di omicidi di massa compiuti ai danni di minoranze etniche, religiose e politiche. Non si era mai assistito, infatti, a una simile pianificazione scientifica dello sterminio, alla creazione di una vera e propria “industria della morte”, la cui efficienza era demandata a una rodata macchina burocratica. L’ideologia razzista e antisemita è partita dal rifiuto di riconoscere la dignità e il valore della vita degli ebrei in quanto tali, e ha teorizzato un massacro di massa fine a sé stesso, non legato alle vicende belliche, eseguito su scala internazionale senza eccezione alcuna per donne e bambini. Un abominio assoluto. A distanza di tanti anni ci chiediamo ancora oggi come un paese che ha dato i natali a geni del pensiero e della musica come Goethe, Hegel, Bach e Beethoven, sia potuta scendere ad un livello di barbarie tale da mettere in atto la cancellazione di sei milioni di ebrei. Ha provato a rispondere a questa domanda, creando più di qualche malumore, perché a nessuno piace essere avvicinato anche solo potenzialmente a cose del genere, la storica Hannah Arendt con il famoso libro “La banalità del male”.