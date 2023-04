Maltempo, la grandinata ha causato danni nelle campagne per oltre 300mila euro

La grandinata di mercoledì mattina nel Montagnanese ha provocato, complessivamente, almeno 300mila euro di danni. Si tratta delle primissime stime fornite da Cia Padova. Più chiaro pure il quadro delle zone maggiormente colpite: nello specifico, la parte sud di Borgo Veneto e vaste aree di Casale di Scodosia, Montagnana, Merlara e Barbona, fino al confine con il Polesine.

Le zone

Bastonata in maniera significativa la colza (-70%), in piena fioritura in questo periodo, e l’apparato fogliare della barbabietola da zucchero. Danni anche al grano, piegato dal forte vento e “battuto” dalla tempesta: rovinate tanto le foglie che le spighe. Bastonati, inoltre, i frutteti di Casale di Scodosia, su tutti i meli. «Come sempre accade, i danneggiamenti si contano nei giorni seguenti al fenomeno avverso - sottolinea il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - .Sembra essersi salvato soltanto il mais, le cui piantine sono ancora molto piccole. Per il resto delle colture, dove si è abbattuta la grandine è stato un disastro. Oltre ai rincari delle materie prime agricole, dell’energia e le criticità legate alla perdurante siccità, gli imprenditori agricoli devono fronteggiare sempre più spesso queste grandinate, ovvero i primi effetti visibili dei mutamenti climatici in atto. Fare agricoltura è ormai un’attività imprenditoriale ad alto potenziale di rischio, in mezzora si può perdere il raccolto di un’annata. Sfatiamo un tabù – conclude - Non è vero che con la siccità va bene pure la tempesta. Dove battono i chicchi, la resa rischia addirittura di azzerarsi».

Coldiretti

«Dopo la grandinata di martedì scorso i nostri uffici sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni - spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - certo è che ad essere colpite sono state le principali colture del montagnanese, territorio nel quale l’agricoltura è una delle principali attività economiche. Purtroppo ci sono agricoltori che hanno perso anche il 100 per cento delle proprie coltivazioni e che dovranno procedere con nuove semine o trapianti, sostenendo ulteriori costi. Solo nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro più preciso dei danni ma sicuramente siamo sull’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. Seguiremo passo passo le procedure per la segnalazione dei danni ma anche le pratiche assicurative, in modo da permettere agli agricoltori di recuperare almeno parte della redditività perduta. Certo è - conclude Bressan - che la nostra agricoltura ha bisogno di interventi strutturali per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Siccità e avversità come grandine, vento forte e allagamenti sono due facce della stessa medaglia. Alle istituzioni chiediamo attenzione e un adeguato sostegno».