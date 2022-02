Guerra Russia-Ucraina, Ascom: «Avrà effetti drammatici sulla nostra economia»

Una giunta straordinaria dell’Ascom Confcommercio di Padova, motivata dall’esplosione della guerra in Ucraina, è stata convocata dal presidente Patrizio Bertin per lunedì 28 febbraio alle 13 nella sede di piazza Bardella.

La giunta

«Abbiamo tante imprese e tanti comparti – ha detto il presidente che nella mattina di giovedì 24 febbraio era al Maap, il mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti – che hanno interscambi sia con l’Ucraina che con la Russia, ma è la situazione nel suo complesso che rischia di danneggiare una volta di più tutti i comparti di un’economia che, timidamente, cominciava ad affacciarsi al post pandemia. Crollo delle borse, prezzi dell’energia alle stelle, difficoltà di approvvigionamento per le materie prime e per i prodotti cerealicoli e ortofrutticoli: tutte questioni che hanno e avranno, se non si pone fine al conflitto, effetti drammatici sulla nostra economia e, quindi, sulle imprese e sulle famiglie».