Lavori del Pnrr creano disago sulle strade provinciali, Dall'Aglio: «Siamo molto preoccupati»

«La viabilità in provincia di Padova? Un viaggio nel passato. I lavori del Pnrr basteranno a rendere le arterie stradali finalmente a misura di impresa? Per il momento subiamo i disagi e speriamo che portino a benefici futuri, ma per i tratti principali rimaniamo senza risposte e le notizie sul secondo casello di Monselice non promettono niente di buono». Il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio interviene in merito ai disagi e ai numerosi problemi legati alla viabilità nella nostra provincia.

La statale 10

«Prendiamo ad esempio la Statale 10 che anima il dibattito della Bassa Padovana da decenni, l’inizio dei lavori dovrebbe partire nel 2025, ma nel frattempo i territori hanno subito disagi, si sono spopolati con conseguenti pesanti danni per le imprese – prosegue Dall’Aglio -. Ma anche ad un’area ad altissima densità produttiva come quella dell’Alta Padovana non va meglio: la Strada Regionale 308 ha bisogno di pesanti interventi di manutenzione, che risulteranno comunque palliativi perché la vera esigenza è un intervento strutturale di raddoppio».

Casello autostradale

Le difficoltà relative alla realizzazione del secondo casello autostradale sull’A13 amplificano le preoccupazioni di Confartigianato: «La carenza di fondi per realizzare un’infrastruttura che riteniamo fondamentale per efficientare la viabilità di quell’area, snellendo il traffico sulle strade provinciali non è certo una buona notizia per chi fa impresa – precisa il Coordinatore dei Presidenti Mandamentali dell’associazione Davide Lunardi. Il casello è una priorità del territorio. Quest’opera va portata avanti perché imprese e cittadini di quest’area se lo aspettano da anni, dal momento che è stato loro promesso. È ovvio che un sistema viario efficiente offra molti vantaggi per le piccole imprese, anche solo in termini di riduzione dei tempi di trasporto. Mi chiedo, quindi: quanto ci è costata l’inefficienza viaria padovana? Quante opportunità abbiamo perso?».