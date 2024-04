Pronte le nuove case Ater di Lion, Giacinti: «Risposta all'emergenza abitativa»

Nella mattinata di oggi, a Lion di Albignasego, si è svolta l'inaugurazione ufficiale delle nuove abitazioni Ater. L'evento ha visto la partecipazione di autorità locali, cittadini e giornalisti, a testimonianza dell'importanza di questo momento per la Città. «Oggi inauguriamo con grande soddisfazione un nuovo stabile residenziale realizzato in località Lion ad Albignasego. - dichiara il Presidente Ater, Tiberio Businaro - Si tratta di un intervento importante che va ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del nostro territorio, dando risposta alle crescenti esigenze abitative delle famiglie».

L'amministrazione

«Le nuove abitazioni, situate in Via San Marco su un lotto di 1000 mq – spiega il sindaco Filippo Giacinti - rappresentano un rilevante passo, voluto da tutta l’Amministrazione, per dare un segno concreto nei confronti delle famiglie in difficoltà economica della città». Il fabbricato, composto da 10 appartamenti moderni e funzionali, si sviluppa su 3 piani con ascensore, al piano terra si trovano i 10 garage e i locali tecnici per i servizi comuni, il primo e secondo piano sono composti entrambi da 4 unità da 65 mq ciascuna e un mini appartamento da 47 mq. La costruzione è stata progettata dallo studio Esse.I.A. ingegneria di Padova e realizzato da Sicea srl sotto la guida esperta dell’area tecnica dell’Ater di Padova.

Le case

«Il nuovo complesso, composto da 10 alloggi, - precisa Businaro - è stato realizzato secondo i più elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Gli appartamenti, di diversa metratura, sono dotati di tutti i comfort e sono accessibili anche a persone con disabilità». Gli alloggi sono infatti dotati di impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo di tipo ventilconvettori a parete, alimentati da un generatore in pompa di calore con accumulo alimentato con energia elettrica. Questo sistema permette di sfruttare il calore presente nell'aria esterna, riducendo l'impatto ambientale e garantendo un elevato livello di comfort agli abitanti. Inoltre, l'utilizzo di piani di cottura ad induzione elimina completamente l'uso del gas metano, contribuendo a rendere gli alloggi ancora più eco-sostenibili. La copertura di pannelli fotovoltaici consente la produzione di energia elettrica a servizio delle parti comuni dell'edificio contribuendo alla sostenibilità energetica dell'intero complesso abitativo.

Le politiche abitative

«Questi alloggi di edilizia residenziale a carattere sociale – continua il Sindaco – rientrano nei programmi delle politiche abitative del Comune, che nascono per promuovere l'inclusione sociale, garantendo alle famiglie l'accesso ad alloggi dignitosi a canoni di locazione contenuti e proporzionati al reddito del nucleo familiare. L’assegnazione degli alloggi avverrà secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso. Con questa consegna Ater conferma il proprio impegno nel dare risposte concrete al problema della casa, favorendo l’accesso ad un’abitazione dignitosa e confortevole a tutti i cittadini» conclude Businaro.