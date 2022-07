«Alto rischio di incendi, non bruciate i rifiuti verdi»: l'appello

«Siccità, caldo e vento: un combinato disposto che rende molto facile lo sviluppo e il propagarsi delle fiamme. Ogni scintilla può provocare vasti incendi, ecco dunque che in questa stagione è importante evitare di accendere roghi per smaltire i materiali verdi, gli sfalci, le ramaglie e quanto raccolto nei campi e nei giardini»: a lanciare l'appello è Etra.

Verde

Bruciare ramaglie e scarti vegetali è consentito dalla legge, ma per evitare rischi bisogna rispettare alcune regole, previste nel Decreto legislativo 91/2014:

Limite giornaliero di 3 metri steri per ettaro;

Divieto di accensione di fuochi nelle vicinanze di abitati;

Obbligo di assistere di persona alla combustione;

Rispetto dei periodi e degli orari stabiliti dal Comune.

Bisogna, inoltre, ricordare che tra il rifiuto verde non deve trovarsi nessun altro materiale. Sacchi di plastica, mobili e legno trattato, corde di plastica o altro possono produrre emissioni fortemente inquinanti. «Certo, bruciare il verde non è espressamente vietato - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - ma questa azione in questo periodo è pericolosa e contribuisce all’inquinamento dell’aria perché produce benzopirene. Ecco perché è sempre meglio conferire sfalci, residui di potature, scarti di orto e giardino al servizio pubblico di smaltimento: in questo modo si evita il rischio di incendi, si proteggono il territorio e la salute delle persone, e dal rifiuto verde raccolto si potranno ricavare compost ed energia rinnovabile».

Etra

Etra offre servizi di raccolta e smaltimento del rifiuto verde, diversi a seconda delle esigenze del territorio. Per conoscerli è sufficiente connettersi al sito del Comune o a quello di Etra (www.etraspa.it). In generale, il rifiuto verde di produzione domestica può essere smaltito in diversi modi: