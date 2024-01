Influenza stagionale, sei persone ricoverate in terapia intensiva all'Ospedale di Padova

«Al momento abbiamo sei persone in terapia intensiva a causa dell'influenza, perché non si sono vaccinate»: ad annunciarlo è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Influenza e Covid

Il dg del policlinico di via Giustiniani aggiunge: «Dobbiamo capire che è estremamente importante vaccinarsi, e che anche la prevenzione gioca un ruolo importante: il Covid ci ha insegnato l'uso della mascherina e l'attenzione ai luoghi in cui c'è sovraffollamento così come le “regole di ingaggio” con le persone fragili, tutte modalità che ormai dovremmo aver ben assorbito. Il Covid? Le positività sono in calo, abbiamo una cinquantina di ricoverati non tanto per il virus quanto con il virus». Dal Ben, infine, parte dalla pressione ospedaliera per chiudere il discorso sull'influenza: «Noi non siamo mai in difficoltà in merito, anche se un po' di pressione c'è soprattutto nelle aree mediche per i ricoveri. Gli accessi sia nel pronto soccorso pediatrico che in quello per gli adulti sono in calo, il che ci fa ben sperare, e la curva epidemica sembra flettere quindi dovremmo aver raggiunto il picco dell'influenza stagionale, il che vorrebbe dire che a breve entreremo in una fase di normalità».