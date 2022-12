Influenza, l'incidenza s'impenna e sale al 14%. I medici: «Vaccinatevi subito»

Nell’ultima settimana in Veneto sono 68.013 i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione stimato di 346.326. Il dato è riportato nel report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio nell’ambito della rete Influnet. L’incidenza generale è pari a 14,01 casi per mille abitanti. «»

Incidenza

L'influenza continua a registrare un'incidenza alta, anche se nell'ultima settima si registra un primo calo ed una prima inversione di trend. È necessario attendere le prossime settimane per confermare tale dato in discesa. Un'ulteriore conferma potrà anche arrivare dal dato nazionale in pubblicazione nei prossimi giorni. Il calo appare presente in tutte le classi d'età, in maniera più marcata nelle classi pediatriche che però avevano registrato valori molto più alti nelle settimane precedenti.

L'età

La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 43,18 casi per mille, seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 21,7 casi per mille. Incidenza attenuata tra i cittadini tra i 15 e i 64 anni che fanno registrare 10,73 casi per mille e di molto in quelli con più di 65 anni con 4,97. La sintomatologia si manifesta con febbre, brivido, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso e/o naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario, anche in soggetti giovani e sani, e può favorire la comparsa, insieme all’influenza, anche di infezioni batteriche contemporanee quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti.

Vaccini

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per tutti i cittadini con più di 60 anni, per le persone fragili con malattie croniche, per le donne in gravidanza, per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, per i caregiver e per i lavoratori in ambito sanitario. Ci si può vaccinare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini, presso gli ambulatori dei Servizi Vaccinali delle Ulss, ed in alcune farmacie.