Una nuova strada per il depuratore di Carmignano di Brenta: approvato il progetto esecutivo

Un investimento di 935mila euro, a carico di Etra e del Consiglio di Bacino Brenta, per migliorare la viabilità di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta e alleggerire nel contempo la pressione sull’area, come richiesto dai cittadini: è questo l’intervento che prenderà il via nei primi mesi del 2021 e che verrà realizzato da Etra con lo scopo di dare un nuovo assetto alla viabilità della zona.

Depuratore

Etra Spa in questi giorni sta predisponendo i documenti necessari all’avvio della gara per individuare la ditta che realizzerà i lavori, che si completeranno entro la fine del 2021. L’impianto di depurazione per reflui civili di Carmignano di Brenta è attualmente accessibile da via Ospitale: si tratta di una stradina vicinale utilizzata in ambito locale adibita al transito per l’accesso ad edifici residenziali e industriali oltre che aziende agricole ed è assolutamente inadeguata per caratteristiche intrinseche, specialmente per la ristrettezza della carreggiata, al transito dei mezzi in entrata e in uscita dal depuratore, soprattutto bottini che trasportano i reflui nell’impianto. Il traffico generato dal depuratore provoca cedimenti e rotture alla strada, mentre i bottini sono fonte di cattivi odori, un combinato che nel tempo ha provocato lamentele da parte dei residenti. Commenta Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta: «Abbiamo concordato con gli abitanti del quartiere Ospitale questa fondamentale nuova opera viaria necessaria in quanto l’attuale viabilità è insufficiente e da anni sta creando molti disagi alla popolazione residente. Si tratta di una operazione importante che vede la realizzazione di una strada all’interno della fascia di rispetto ferroviario. Rispetto alla precedente soluzione abbiamo evitato scempi ambientali elaborando un progetto più sostenibile e rispettoso dell’area agricola. L’opera sarà completamente a carico del Consiglio di Bacino, che ringrazio per il contributo di 935.000 euro assegnato a Carmignano di Brenta”.

L'intervento

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova strada, dal momento che quella attuale non era ampliabile a causa della presenza di fabbricati prospicienti e delle affossature parallele per tutta la sua estensione. Collegherà via S.Pietro in Brenta al depuratore, attraversando un’area agricola: la strada sarà a servizio esclusivo del depuratore e verrà chiusa dunque al traffico grazie ad una sbarra posta all’ingresso su via S. Pietro in Brenta. «Etra - spiega Andrea Levorato, presidente del Consiglio di Gestione della multiutility - è a disposizione dei Sindaci e del territorio: questo progetto esecutivo è il risultato di un lungo e proficuo confronto tra l’Amministrazione Comunale, la multiutility Etra e il Consiglio di Bacino Brenta, e riveste una particolare importanza, perché permette di ottimizzare l’operatività di un impianto che attualmente è indispensabile al sistema complessivo della depurazione nell’area». Il depuratore di Carmignano di Brenta, infatti, è l’unico attualmente in grado di trattare anche i rifiuti liquidi compatibili con l’utilizzo dei fanghi di depurazione, quelli cioè relativi alla pulizia delle reti fognarie e provenienti dalla pulizia delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff. Attività che effettua a copertura di impianti in fase di ampliamento e che non svolgono quindi questo servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuova strada

La nuova strada sarà costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie della larghezza di 3,50 metri ciascuna dotata di banchina, per una larghezza complessiva di 8,90 metri. Dall’ingresso all’impianto di depurazione fino alla sua l’immissione su via S. Pietro in Brenta è lunga circa 460 metri. Sarà realizzato un ponte di attraversamento della roggia Molina al confine dell’impianto di depurazione e, a garanzia dell’invarianza idraulica verrà allestito un fosso di guardia e posate condotte di drenaggio sotto il manto stradale. Saranno forniti e posati cavidotti e plinti lungo tutto il tracciato stradale, per l’installazione dei punti luce, compreso un corpo illuminante in prossimità della curva. A complemento della costruzione della nuova strada verranno realizzati alcuni lavori di messa in sicurezza della viabilità esistente: un allargamento di via S. Pietro in Brenta e una rettifica dell’inserzione di quest’ultima sulla Strada Provinciale di via delle Giare. Entrambi gli interventi hanno lo scopo di migliorare l’accessibilità ai mezzi pesanti da e per l’impianto di depurazione, favorendone il transito nel doppio senso di marcia. In particolare sarà adeguato l’esistente incrocio a raso a tre braccia (incrocio a T), grazie alla formazione di una doppia corsia (entrata/uscita) per ogni senso di marcia attraverso realizzazione di isole spartitraffico senza cordolo. Per quanto riguarda invece via San Pietro in Brenta, questa sarà allargata dall’incrocio con la strada Provinciale fino al sottopasso ferroviario fino a 7 metri.