Al via i lavori di potenziamento del depuratore dell'acqua nell'Alta

Sono stati affidati i lavori per il potenziamento del depuratore di Gazzo, che passerà dagli attuali 2.400 abitanti equivalenti a 5.000. I lavori dureranno un anno e dovranno essere conclusi entro l’estate 2024.

Etra

«Questo intervento, che ammonterà complessivamente a circa 1,8 milioni di euro, si inserisce in un ampio programma di potenziamento e miglioramento del servizio di depurazione delle acque reflue da parte di Etra - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - Etra depura ogni anno circa 42 milioni di metri cubi di acque reflue grazie ai 31 impianti di depurazione sparsi in tutto il nostro territorio che hanno una capacità totale di trattamento del carico inquinante di 680 mila abitanti equivalenti, coprendo il 75% della nostra popolazione. Grazie a questa rete di impianti restituiamo all’ambiente acque pulite e sicure: nel solo 2021 abbiamo intercettato e evitato di scaricare nell’ambiente 13.900 tonnellate di COD (il carico organico), 1.300 di azoto e 180 di fosforo. Offriamo, inoltre, un servizio di eccellenza: il tasso di conformità dei campioni di acqua depurata alla normativa degli scarichi (dati 2021) era del 99,7%, a fronte di una media dei gestori italiani del 90,9 (fonte Arera 2020). Ma non ci basta: ogni anno investiamo e lavoriamo per aumentare il rendimento dei depuratori e la loro capacità di depurazione e posiamo nuovi chilometri di condotte a servizio di utenti che non sono allacciati al servizio pubblico di smaltimento dei reflui».

Depuratore

L’impianto si trova lungo via Cadorna, in prossimità dello scolo Bocchetto Traverso, dove l’effluente finale depurato viene scaricato. Realizzato a metà degli anni ’80 con una potenzialità di 1.700 abitanti equivalenti, dopo circa 25 anni è stato portato a 3.500. Tra il 2015 e il 2016 sono stati effettuati dei lavori dettati dalla presenza di acque parassite nella rete fognaria che hanno previsto il miglioramento e la riorganizzazione del depuratore con l’attivazione di un by-pass fognario e di una vasca di accumulo acque di prima pioggia. Al momento, sono collegate al depuratore oltre al capoluogo anche le principali frazioni (Villalta, Grossa, Gaianigo e Grantortino) e un’area appartenente al Comune di S. Pietro in Gu. Considerato che la rete fognaria di acque nere viene continuamente implementata a stralci successivi e che a Gazzo risiedono circa 4.200 abitanti, si capisce la necessità di aumentare la portata dell’impianto a 5.000 abitanti equivalenti. L’intervento permetterà, inoltre, di migliorare la qualità dell’acqua allo scarico grazie alla realizzazione di nuovi volumi relativi al comparto biologico e alla riconfigurazione di altri processi.

Gazzo

Afferma il sindaco di Gazzo, Ornella Leonardi: «Siamo soddisfatti di questo risultato. È un intervento importante che va a potenziare l’impianto di depurazione delle acque reflue di Via Cadorna a Grossa, e quindi a migliorare la qualità dell’acqua allo scarico dell’impianto. Si tratta di un’opera essenziale perché l’attuale depuratore è stato progettato negli anni ’80 ed è un impianto a fanghi attivi dimensionato per una potenzialità di 3.500 abitanti equivalenti. Il nuovo ampliamento consentirà di raggiungere la potenzialità di 5.000 abitanti e quindi rispondere in maniera efficace al bisogno di tutto il territorio». È prevista dunque la realizzazione di una nuova vasca di ossidazione, suddivisa in due linee distinte, e di un secondo bacino di sedimentazione finale. Il raddoppio delle linee di trattamento biologico renderà più agevole e dinamica la gestione dell’impianto che riuscirà a trattare le acque ingresso anche in caso di eventuale manutenzione di un comparto. Inoltre si interverrà sulla linea dei fanghi di supero, saranno realizzati un nuovo locale per la gestione dei quadri elettrici e delle soffianti, una rete di smaltimento delle acque meteoriche e sarà ridefinita la viabilità interna, per migliorare la movimentazione all’interno dell’impianto e adeguato il ponte sul Bocchetto Traverso in ingresso all’impianto.