Lavori per le nuove linee del tram, chiude per un mese l'incrocio tra via Sografi e Forcellini

Da oggi, 16 gennaio, riprendono i lavori in via Giustiniani per il tram, dove AcegasApsAmga sta riqualificando i sottoservizi, in un cantiere propedeutico alla realizzazione della seconda linea. Saranno quindi chiuse al traffico, fino al 16 febbraio, le corsie centrali, per ogni senso di marcia, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, riducendo quindi da 4 a due quelle a disposizione. Per quanto sarà garantita l'accessibilità regolare all'ospedale, inevitabilmente il rischio che ci creino ingorghi è alto.

Sografi

Sempre da oggi, chiude anche l'incrocio tra via Sografi e via Forcellini, per lo stesso genere di lavori. In questo caso il riammodernamento delle tubature durerà circa un mese, ma successivamente prenderanno il via i lavori per la realizzazione della piattaforma tranviaria all’incrocio e su tutta via Sografi. Per questo primo step sono previste alternative alla viabilità, sia per il trasporto pubblico (la linea 6 in quel punto farà il tragitto del 13), sia per la mobilità ciclabile (verrà garantito l’attraversamento dell’incrocio e la possibilità di prendere la passeggiata Bianchini) che per il traffico privato. Chi arriverà da via Facciolati dovrà girare in via Modena e poi in via Rosmini per arrivare su via Sografi. Per chi arriva da Forcellini, invece, dovrà percorrere via De Lellis e via Nazareth, mentre da via Gattamelata per girare a destra bisognerà imboccare via Bon. Nel frattempo anche su via Tommaseo, dove sono in corso altri lavori per il tram, è stata confermato fino al 22 marzo lo spegnimento della telecamera che multa chi utilizza la corsia preferenziale dopo l'incrocio con via Gozzi.