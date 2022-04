Green New Deal, patto europeo per il clima e agenda 2030: Legambiente apre lo sportello energia

Per cercare di dare risposte concrete all’emergenza climatica, l’Unione Europea ha lanciato il Green New Deal, una nuova strategia che sostiene la giusta transizione energetica capace di reagire alle sfide legate ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale. Per il raggiungimento di questi obiettivi, nel 2020 è stato inoltre approvato il Patto Europeo per il Clima, uno strumento che mira ad intensificare il confronto e lo scambio tra le varie parti coinvolte nel processo di transizione ecologica. Per questo nasce Life ClimAction, un progetto di Legambiente, che fino al dicembre 2023 porterà i piani strategici dell’Unione Europea e dell’ONU tra la comunità per coinvolgere tutti i portatori di interesse nella grande sfida del cambiamento climatico e rendere la transizione ecologica un’occasione di crescita sana, equa e sostenibile.

Il progetto

Il progetto coinvolgerà cittadini, giovani, popolazione scolastica, amministrazioni e imprese per costruire un nuovo patto di comunità e una nuova consapevolezza collettiva per creare un fronte trasversale e compatto in grado di mettere in campo buone pratiche per contrastare l’emergenza climatica. Carovana per il clima, iniziative nelle scuole e per amministrazioni, incontri con la cittadinanza, approfondimenti e orientamento agi studi e al lavoro per i giovani, incontri tra imprenditori per scoprire e condividere buone pratiche già in campo sono solo alcune delle iniziative che verranno organizzate nell’ambito del progetto insieme alla realizzazione di materiali tematici specifici che saranno messi a disposizione attraverso il sito di progetto www.lifeclimaction.eu.

Lo sportello

Si parte con gli sportelli energia nei circoli locali di Legambiente per incontrare cittadine e cittadini che vogliono informarsi sulle possibilità e le opportunità per ridurre il proprio impatto sul pianeta. A Padova apre oggi lo Sportello Energia del Veneto che offrirà informazioni su: come leggere le bollette per comprendere meglio i propri consumi e per scegliere il miglior fornitore per le proprie esigenze. Gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico che sono tra le mosse migliori per contrastare il cambiamento climatico a partire dalle nostre case. Le fonti energetiche rinnovabili che possiamo avere nelle nostre case: fotovoltaico e solare termico sono le vere alternative all’uso delle fonti fossili. Gli stili di vita sostenibili e consigli su risparmio energetico quotidiano. Lo Sportello Energia del Veneto trova spazio nella sede di Legambiente Padova in piazza Caduti della Resistenza 6, e sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e in modalità telematica il giovedì dalle 15.00 alle 18.30. Si può anche usare la mail sportello.energia@legambienteveneto.it, tel.049.8561212.