Residenti e Lega contro la malamovida in centro: «Ora basta. Servono decisioni serie»

La protesta dei residenti di piazze e Portello contro la malamovida ora ha il pieno appoggio della Lega. La consigliera del Carroccio Eleonora Mosco ha presentato diverse proposte (già bocciate in Consiglio comunale, dove aveva presentato una mozione) all'amministrazione, dal potenziamemto dei bagni, con l'aggiunta dei chimici e l'apertura di quelli pubblici fino a mezzanotte, alle barriere fonoassorbenti ai Navigli, fino al rispetto dei regolamenti: «Ci sono, ma non vengono rispettati e fatti rispettare - dice Mosco - .Esistono ordinanze, patente a punti per gli esercenti e norme urbane, ma non ci sono sufficienti agenti per pretenderne il rispetto ed eventualmente sanzionare. Ho portato una mozione in aula, ma è stata respinta dalla maggioranza, che a questo punto si è schierata ufficialmente dalla parte di chi contravviene alle regole». La "stagione" ormai è iniziata e le piazze e il Portello (nel video un residente che cerca di rientrare a casa) sono già piene.

I residenti

Nelle scorse settimane hanno effettuato privatamente dei controlli fonometrici, pagando un professionista attraverso l'associazione Stop Degrado: «I rilievi dimostrano come i decibel consentiti in orari notturni, che sono 55, siano ampiamente superati e arrivano a 72 - spiega la presidente Paola Lincetto, insieme al consultiere del centro, Marco De Berardinis - .Non è più tollerabile questo atteggiamento d'indifferenza nei confronti dei legittimi diritti dei residenti, perchè non è una questione politica (Lincetto è ex consigliera del Pd, mentre De Berardinis è leghista, ndr) ma di diritti e rispetto del riposo. L'amministrazione deve ascoltarci e prendere provvedimenti seri, perché sotto le nostre case accade di tutto, da gente che si ubriaca, che urina, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non siamo contro la movida e i giovani, ma contro chi va ben oltre il diverrtimento e non permette a tutti noi di svegliarci la mattina per andare a lavorare dopo aver fatto il nostro giusto riposo».