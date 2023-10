Lavori di manutenzione, la Regione stanzia oltre 820mila euro per 20 Comuni padovani

«Ammonta a 4 milioni di euro l’importo che la Regione ha destinato ad un centinaio di Comuni del Veneto per finanziare la realizzazione di interventi sul territorio, come la manutenzione e la messa in sicurezza di strade, la riqualificazione di spazi pubblici urbani, la sistemazione di percorsi ciclopedonali e marciapiedi, l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Un investimento a sostegno delle amministrazioni comunali del territorio che mira ad incentivare opere pubbliche di particolare interesse e urgenza fino a 200 mila euro e migliorare, così, la qualità dei servizi per i cittadini»: lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento con il quale questa mattina la Giunta ha approvato la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo regionale, fino all’80 per cento della spesa prevista, per lavori di interesse locale dall’immediata cantierabilità, per un importo massimo di 200mila euro.

Bando

Aggiunge la vicepresidente De Berti: «Entro la scadenza del bando, prevista per il 4 settembre scorso, ha presentato regolarmente domanda ben il 74,4% dei Comuni del Veneto (419 amministrazioni locali su 563) ovvero tre enti su quattro. Il finanziamento di questi progetti rappresenta una boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali, che potranno mettere in campo interventi tempestivi sul territorio a beneficio dei cittadini, ed un incentivo all’economia veneta, di fronte alla crisi congiunturale degli ultimi decenni».

I Comuni padovani beneficiari

Di seguito l'elenco dei Comuni padovani beneficiari: