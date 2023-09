Le misure antinquinamento entreranno in vigore anche in provincia: ecco cosa cambia

Entreranno in vigore il prossimo primo ottobre le misure atte a contenere l’inquinamento atmosferico: queste misure coinvolgono in modi diversi tutti i Comuni della provincia di Padova, suddividendoli in tre categorie: Comuni dell'Agglomerato Padova, Comuni al di fuori dell'Agglomerato con più di 10.000 abitanti e Comuni al di fuori dell'Agglomerato con meno di 10.000 abitanti. Le misure comprendono restrizioni alla circolazione veicolare e altre disposizioni riguardanti l'agricoltura il riscaldamento domestico oltre alle attività di combustione all'aperto durante il periodo compreso tra ottobre 2023 e aprile 2024 e durante le allerte per le polveri sottili. La Provincia di Padova ha implementato quanto previsto da Regione Veneto con il dispositivo del TTZ, un insieme di deroghe che saranno adottate nello stesso periodo - ottobre di quest’anno fino ad aprile del prossimo anno - sulla base di un lavoro di condivisione che portato all’approvazione del documento lo scorso 17 luglio. Il dispositivo del TTZ tiene conto delle indicazioni della Regione e prevede una serie di deroghe che consentono mobilità alle imprese e ai lavoratori pur rispettando le norme in tema di emissioni. L'obiettivo della Provincia di Padova con il TTZ è quello di garantire omogeneità dei provvedimenti, in modo da rendere più semplice adottarle e interpretarle. Tali misure sono contenute nella Disposizione n. 43 del 17/07/2023.

Cosa cambia rispetto all'anno scorso

Le misure contenute nella disposizione nel TTZ 23/24 sono sostanzialmente uguali a quelle dello scorso anno, salvo modifiche riguardanti le DEROGHE:

lettera p) veicoli (non solo bus) in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

lettera bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun’allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 16/12/23 a domenica 07/01/24; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12 e 26/12;

lettera ee) è consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo” (da comprovare mediante copia dell’atto di acquisto).

Sono stati inoltre introdotti due “Titoli Autorizzatori”,ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per circolazione nel territorio comunale (disponibile a questo link) e una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per circolazione nel centro storico durante le domeniche ecologiche (disponibile a questo link). Tutte le informazioni sono presenti sul portale della Provincia.

Misure antinquinamento

«Siamo giunti - sottolinea il consigliere provinciale delegato dell'Ambiente, Fabio Miotti - al cuore dell'autunnocon le restrizioni precedentemente concordate nella TTZ. Questo periodo stagionale richiede riflessione e azione, poiché il nostro stile di vita è strettamente legato a fattori chiave del cambiamento climatico. Dobbiamo considerare come le nostre scelte di mobilità e il modo in cui riscaldiamo le nostre case influenzino direttamente il futuro del nostro pianeta e della nostra salute. Abbiamo raggiunto questo punto grazie a un lungo processo di discussione che ha coinvolto tutti gli attori interessati, a partire dai sindaci della provincia, e ci siamo impegnati in una direzione comune. Guardando ai successi degli anni precedenti, possiamo affermare con fiducia che i nostri sforzi avranno un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Questo non solo proteggerà il nostro prezioso territorio, ma contribuirà anche a garantire un futuro migliore per tutta la popolazione del padovano».