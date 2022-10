Importante strada cittadina chiusa per il monitoraggio di due ponti

Il servizio Manutenzioni del settore Lavori Pubblici del Comune di Padova sta effettuando una campagna di verifica di alcuni ponti del territorio comunale: si tratta di un servizio di pubblica utilità a tutela dell'incolumità dei fruitori dell'infrastruttura e di prioritaria importanza per arrivare ad una conoscenza dei manufatti secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Ponti.

Ponti

I tecnici del Settore informano che, nei prossimi giorni, le indagini prevedono l’esecuzione di prove di carico statiche finalizzate, appunto, ad individuare la capacità portante dei seguenti manufatti:

ponte Ariosto sul Piovego;

ponte Ariosto sul Roncajette.

Le operazioni in notturna inizieranno giovedì 3 novembre alle ore 22 per concludersi alle ore 2 del giorno seguente. I lavori prevedono due chiusure successive di via Ariosto: la prima riguarderà il tratto dalla rotonda con via Pellizzo alla rotonda con via Corrado; la seconda riguarderà il tratto tra via Corrado e via Gattamelata. Eventuali mezzi di portata superiore alle 3,5 t dovranno pertanto deviare: provenendo dalla Stanga, per via Venezia - via Tommaseo - via Trieste - viale Codalunga - via Morgagni - via Falloppio - via Giustiniani - via Gattamelata; provenendo da via Gattamelata, per via Giustiniani - via Falloppio - via Morgagni - via Gozzi - via Tommaseo - via Venezia.