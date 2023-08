Lutto nel mondo dei sindacati: la Uil piange Daniele Rampazzo

Si è spento Daniele Rampazzo, storico sindacalista della Uil di Padova: aveva 75 anni.

Daniele Rampazzo

Nella sua carriera è stato segretario regionale della Uilca, componente della segreteria confederale della Uil Padova, componente del direttivo regionale Uil e del direttivo regionale Uilp. Era stato anche membro del comitato Inps e probiviro di Uil Veneto. Nel luglio del 2022 era stato eletto nell’Assemblea regionale di Uil Veneto. Fino all’ ultimo ha fatto volontariato come pensionato Uilp per aiutare le persone ad avviare lo Spid. Vivace e sempre pronto alla critica costruttiva, si è sempre impegnato per far crescere la Uil. I funerali si svolgeranno sabato 12 agosto alle ore 11 nella chiesa di Santa Sofia a Padova. «Daniele - commenta il segretario generale Roberto Toigo - era un uomo Uil a tutto tondo. Il suo impegno nei ruoli di categoria e confederali è stato fondamentale per fare crescere il sindacato sia a livello padovano che regionale. Il suo legame con la Uil ci mancherà. Ci uniamo al cordoglio dei familiari e di chi ha lavorato con lui».