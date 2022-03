Il parco al Basso Isonzo non si tocca, Aspiag si sposta in via Venezia e farà uno studentato

Niente cemento al parco agricolo del Basso Isonzo. Dopo due anni di trattative, l'amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con Aspiag-Despar: niente 100 appartamenti. Era dal 2009 che la storia andava avanti. A gennaio dello scorso anno poi Aspiag aveva acquisito l'area messa all'asta da Altavita Ira (4,5 milioni di euro) con l'obiettivo della permuta. La cubatura inizialmente prevista tra via Isonzo e via Monte Pertica saranno dirottate verso la zona universitaria, tra via Venezia e via del Pescarotto, conosciuta come area ex Rizzato, a due passi dal parco Europa, dove verrà realizzato molto probabilmente uno studentato e delle aule universitarie. Il parco invece diventa di proprietà comunale e non ci saranno centri commerciali. «Ci abbiamo lavorato anni e fatto decine di incontri. Questo per noi è un risultato storico e che di dà grandi soddisfazioni» il commento del sindaco, Sergio Giordani (sotto, la conferenza stampa)