Raccolta rifiuti, ancora una settimana di tempo per adeguarsi alle nuove tariffe

Scade alla mezzanotte del 29 febbraio il termine per le utenze non domestiche per rimodulare la dotazione dei contenitori della raccolta rifiuti in base ai propri bisogni. Sarà, infatti, sufficiente collegarsi al sito di Etra a questo link per confermare o meno il servizio e, se necessario, rimodulare la dotazione dei contenitori in base ai propri bisogni.

Rimodulazione

Si ricorda che, anche se non vi sono modifiche da effettuare, è necessario confermare comunque i propri dati già in possesso di Etra: in tal modo verrà aggiornata la banca dati complessiva dei contenitori e, sulla scorta delle informazioni aggiornate, verranno ridefinite puntualmente le diverse componenti tariffarie. La nuova articolazione della tariffa rifiuti delle utenze non domestiche sul territorio dei Comuni afferenti al Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti gestiti da Etra è pensata per superare la frammentata articolazione tariffaria ereditata dalle gestioni comunali e si basa su un principio di equità: “Pagare in base al servizio ottenuto”.

Nuove tariffe

Approvata a fine 2023 dall’Assemblea di Bacino che rappresenta tutti i Comuni soci, la nuova articolazione tariffaria omogenea delle utenze non domestiche commisura quanto ciascuna utenza è tenuta a pagare in base al servizio ottenuto; le ditte non pagheranno più in base alla superficie della propria attività ma sulla base di tre parametri:

Una tariffa fissa base, per fasce di superficie, senza distinzioni di categoria produttiva;

Una tariffa fissa a domanda comunale, anche questa calcolata per fasce di superficie, relativa a particolari servizi previsti presso il Comune di appartenenza;

Una tariffa variabile di accesso al servizio, a copertura del servizio base paragonabile alla produzione di rifiuti di un’utenza domestica;

Una tariffa variabile per servizi aggiuntivi a domanda, applicata, in base al listino 2024, sul costo dei contenitori richiesti, in aggiunta a quanto ricompreso nella tariffa variabile di accesso al servizio.In questo modo si passa ad un sistema a tariffa sempre più a corrispettivo, per cui ogni azienda paga effettivamente in base a quale e quanto rifiuto produce e ai servizi di cui usufruisce.

Info

Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche la propria associazione di categoria, il numero verde di Etra dedicato a questo specifico servizio 800 901214 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30) o scrivere una mail a tariffaunica@etraspa.it.