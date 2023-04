Al via la progettazione del nuovo asilo montessoriano nella prima periferia di Padova

È ormai pronto il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il nuovo asilo montessoriano, che sorgerà a Cadoneghe in un'area di proprietà del Comune di circa 5.300 metri quadri tra via L. Ariosto e via Guido Franco.

Nuovo asilo montesorriano

L’amministrazione comunale ha partecipato all’Avviso pubblico D.M. 343 del 02/12/2021 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea, con una scheda tecnica di progetto per la realizzazione di un asilo nido montessoriano con moduli prefabbricati, per un importo complessivo ammesso a contributo pari a un milione e 560mila euro. Obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di realizzare una struttura a basso impatto ambientale con, da un lato, la necessità di azzerare i consumi energetici, dall’altro quella di adeguare gli spazi alle nuove esigenze emerse nel post pandemia. La realizzazione di un asilo nido montessoriano richiede un ambiente scientificamente organizzato e preparato, in cui ogni bambino, seguendo il proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti guida, accende naturalmente il proprio interesse ad apprendere, a lavorare, a costruire e infine a portare a termine con le proprie forze le attività iniziate. Il nuovo progetto vedrà un incremento della capienza massima rispetto all’edificio esistente, arrivando a ospitare fino a 72 bambini.

Cadoneghe

«Le relazioni tra bambini sono fondamentali per la crescita dal punto di vista sociale e da quello degli apprendimenti - spiega il sindaco Marco Schiesaro - e rappresentano per tutti una fondamentale opportunità sul piano motorio, sociale, cognitivo, linguistico e affettivo. Per questo abbiamo pensato di costruire a Cadoneghe un asilo che abbia questo tipo di approccio». Aggiunge il vicesindaco Devis Vigolo: «Il nuovo asilo nido potrà ospitare circa 72 bambini (considerata anche la tolleranza della normativa regionale), con aumento del numero di posti nella fascia 0-2 anni rispetto all’asilo nido esistente. Le aule saranno esposte verso il verde e dotate di porte-finestre prive di barriere architettoniche, distanti dal traffico veicolare di Via Guido Franco, dove è invece previsto il nuovo ingresso. Vi saranno spazi luminosi riservati al gioco, un'area mensa, un ingresso colorato e accogliente e un ampio portico esterno collegato all’ area del giardino didattico dedicata alle attività estive». Da un’analisi più approfondita risulta che il costo ammesso a contributo è sicuramente sottostimato: saranno necessari pertanto fondi propri dell’Amministrazione, che verranno quantificati nei prossimi mesi.