Controlli ad un cavalcavia, chiusa l'autostrada tra Monselice e Boara

Disagi alla viabilità domani 20 febbraio lungo l'autostrada A 13 Bologna Padova. Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la SP5, SS16 e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara. Per tutto l'arco dell'emergenza saranno presenti nell'area personale specializzato dell'autostrada e agenti della polizia stradale. I lavori sono stati programmati in piena notte con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Gli accertamenti si sono resi necessari per garantire la massima sicurezza a chi quotidianamente affolla questo tratto autostradale tra il Veneto e l'Emilia Romagna e non è stato possibile rimandarli ulteriormente.