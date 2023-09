Sperano di conseguire la patente con l'inganno: scoperti e denunciati

La Polizia Locale di Padova ha dato un importante contributo nel contrasto alle truffe per l’ottenimento della patente di guida. La Motorizzazione Civile di Padova con sede in corso Spagna, ha infatti segnalato il sospetto che alcuni candidati all'esame teorico della patente di guida potessero, durante l'esame, utilizzare dispositivi elettronici con collegamento da remoto per facilitare il superamento dell'esame, come già successo nelle settimane precedenti quando alcuni candidati erano stati sorpresi dagli ingegneri della Motorizzazione mentre tentavano di accedere all’esame con microcamere ed auricolari. La settimana scorsa si era verificato un episodio analogo con un altro straniero denunciato all'autorità giudiziaria. I controlli in tal senso saranno sempre più serrati.

L'intervento

Gli operatori della Polizia Locale ieri 28 settembre hanno affiancato quindi gli ingegneri nell'aula esami dove avrebbero avuto luogo le prove. Nell'aula d'esame, assieme agli altri candidati, si sono presentati due aspiranti, un maschio e una femmina di nazionalità nigeriana, che indossavano entrambi una maglietta polo a manica corta con la scollatura completamente abbottonata. Al termine dell’esame ai due stranieri è stato comunicato l'esito positivo della prova, ma a quel punto i due sono stati invitati

dagli operatori della Polizia Locale in una saletta attigua dove, durante il controllo, la donna ha consegnato un auricolare che la stessa ha estratto dall'orecchio destro, e si è accertata la presenza di una microcamera nascosta dietro al bottone inferiore della maglietta e dotata di alimentazione a batteria perfettamente occultata in una tasca appositamente creata lungo il girocollo della maglietta. Anche l’uomo è stato trovato in possesso della stessa strumentazione tecnica occultata all’interno della maglietta, ed in più è stato trovato in possesso di un telefono ed un dispositivo GSM occultati nel vestiario. Lo stesso non è stato in grado di estrarre l'auricolare presente all'interno dell'orecchio destro, necessitando dell’intervento medico per la rimozione. I due nigeriani sono stati denunciati in concorso per truffa aggravata finalizzata al conseguimento della patente di guida, e l’attrezzatura è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.