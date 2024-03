La Questura dona alla Diocesi l'olio proveniente dalla raccolta delle olive del giardino di Capaci

In occasione della Santa Pasqua e, in particolare della Santa Messa del Crisma, che è stata celebrata oggi 28 marzo in duomo a Padova, ieri mattina il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla in vista della donazione dell’olio del “Giardino della Memoria di Capaci”, ricorrendo il trentaduesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio. Infatti, nel luogo dove avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio 1992, oggi sorge un giardino curato dall’associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta), animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta. Su questo terreno insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa. Ogni ulivo ricorda una vittima di mafia, così ognuno di loro rinasce a vita nuova, sempre.

Per le Questure d'Italia

Anche quest’anno l’associazione ha provveduto a raccoglierne i frutti e ricavarne un certo quantitativo di olio, raccolto in bottigliette e trasmesso alle Questure d’Italia per essere donato alle Diocesi italiane, con lo scopo di essere consacrato nella Messa Crismale della Settimana Santa ed essere utilizzato come olio Santo da tutte le Diocesi della Provincia. L’olio è stato donato, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato don Ulisse Zaggia e del dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico vice questore della Polizia di Stato Valeria Pace, dal questore al vescovo, con l’intento di riflettere una dimensione di impegno civile e tenere alta l’attenzione su un fenomeno di importante rilievo sociale.