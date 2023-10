Pane in "vendita" in 40 parrocchie per aiutare i senza tetto che si rivolgono alla Bussola

Parte l’iniziativa “Di Pane in Meglio”: da domani, 14 ottobre, e per i successivi 6 weekend sarà possibile aiutare, con un gesto semplice, il centro diurno La Bussola, gestito da Gruppo Polis, che si occupa da 18 anni del contrasto alla povertà in quartiere Arcella, a Padova. La scelta di questi weekend tra ottobre e novembre permette idealmente di coprire due date importanti: il 17 ottobre, giornata internazionale di lotta alla povertà e 19 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco. Con l'ottava edizione di "Di Pane in Meglio", Gruppo Polis ha messo in moto un meccanismo ormai rodato: in ben 40 parrocchie della Diocesi di Padova e - novità di quest'anno - anche tramite alcuni circoli Auser di Padova, a fronte di una donazione suggerita di 5 euro, sarà possibile ritirare una pagnotta, simbolo per antonomasia della condivisione.

Il gruppo Polis

"Contiamo su questa iniziativa non solo per poter continuare a dare i servizi base agli utenti della Bussola, ossia un pasto caldo, una doccia e l'utilizzo della lavanderia, ma specialmente per potenziare i servizi sviluppati negli ultimi anni: dal punto di ascolto psicologico, ai laboratori artistici in terracotta, fino allo sportello di segretariato sociale, che da un supporto nelle questioni burocratiche, tecnologiche o della ricerca lavoro agli utenti" racconta Andrea Rigobello, Responsabile Area inclusione sociale di Gruppo Polis. "Ognuno di questi servizi è un aiuto per ripartire dopo un momento difficile, un supporto in un luogo protetto ed accogliente".

L'iniziativa di Enaip e Itas

L'iniziativa, che negli anni ha incontrato un successo sempre maggiore, quest'anno può contare sul sostegno di ENAIP, "La nostra missione è la formazione professionale dei giovani, anche attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva: lavoriamo da sempre nella traiettoria educativa della solidarietà” afferma Roberta Callegaro, Direttrice della Scuola Professionale Padova e Progetti Speciali ENAIP Veneto, e aggiunge “con questa iniziativa chiediamo ai nostri giovani di attivarsi in prima persona, perché puntiamo allo sviluppo della solidarietà e del volontariato come bene comune". Importante partner di queste iniziativa è ITAS Mutua. Come commenta Luciano Banzato, responsabile dell’agenzia di Padova, "ITAS, come Mutua, è da sempre attenta allo sviluppo sociale delle comunità nelle quali opera. Anche in questo caso ha voluto essere presente con un segno di partecipazione tangibile, rendendo concreti i valori di vicinanza e solidarietà che caratterizzano la compagnia assicurativa da oltre 200 anni. Essere una Mutua significa investire costantemente parte delle risorse generate in progetti sociali, culturali ed economici per il territorio e Di Pane in Meglio, che presentiamo oggi ne è un esempio concreto".

La Bussola

“Il Centro Diurno La Bussola con le sue molteplici attività offre un servizio prezioso per la Città di Padova. È un luogo speciale, dove oltre ai servizi di assistenza alla persona si mette a disposizione un servizio di accompagnamento e orientamento alla ricerca del lavoro, condizione essenziale per la dignità della persona. L’iniziativa Di Pane in Meglio pone in luce, ancora una volta, quanto sia importante sostenere, con un gesto semplice, il Gruppo Polis perché possa continuare e sviluppare ulteriormente i servizi svolti dal Centro Diurno La Bussola” conclude l'Assessora al Sociale del Comune di Padova, Margherita Colonnello. Gruppo Polis dal 2005 si occupa di contrasto alla povertà. Gruppo R è la cooperativa (parte di Gruppo Polis) che si occupa sul territorio padovano del fenomeno. La Bussola, una struttura in quartiere Arcella a Padova, in via T. Minio 19, è un servizio di prima accoglienza, per persone in situazione di marginalità sociale, per donne e uomini in condizioni di disagio abitativo e/o di emarginazione. Ha l'obiettivo di soddisfare sia i bisogni primari come un pasto caldo, possibilità di fare una doccia, utilizzare lavatrice, asciugatrice e stiro sia favorire percorsi di reinserimento sociale per chi versa in condizioni di emarginazione ed esclusione sociale. Per poter favorire tale reinserimento, oltre ai servizi primari sono cresciuti negli anni i servizi aggiuntivi, come il laboratorio artistico di terracotta (che ha dato origine ad una linea di vasi, ciotole, patti ed accessori con il marchio Materie Prime), lo sportello di segretariato sociale e le attività di welfare generativo, che permettono agli utenti di partecipare attivamente alla gestione del centro diurno stesso (per es: distribuzione dei pasti, collaborazione nella gestione dei laboratori). Il Centro, che ospita in media 25 utenti al giorno, è rivolto in prevalenza ai cittadini residenti in comune a Padova ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell’arco del 2022 hanno frequentato il centro 56 persone, di cui 47 uomini e 9 donne.