Patto di prevenzione sanitaria tra militari e dipartimento di medicina legale

È stato sottoscritto l’accordo tra il Comando Forze Operative Nord, il Dipartimento Militare di Medicina Legale (Dmml) di Padova, ente dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito, e alcune tra le più importanti realtà del territorio, per lo svolgimento di iniziative di prevenzione contro le malattie oncologiche più diffuse, a favore del personale civile e militare dell’Esercito nell’area di Padova.

Il patto

L’accordo prevede la possibilità, per il personale civile e militare della Forza Armata in servizio a Padova, e per i familiari fino al primo grado di parentela, di poter usufruire di visite specialistiche, effettuate da medici messi periodicamente a disposizione dalle associazioni aderenti presso gli ambulatori del Dmml di Padova, orientate a fornire consulenza in materia di promozione di corretti stili di vita, necessari a prevenire le malattie uro-andrologiche, dermatologiche (melanoma cutaneo), senologiche e ginecologiche. L’accordo prevede inoltre la possibilità di estendere le prestazioni sanitarie, in funzione delle disponibilità di ulteriori assetti specialistici e collaborazioni esterne, con ulteriori servizi preventivi nei settori cardiologia, oculistica, ortopedia, dietologia e nutrizione. Il Colonnello Sergio Garofalo, Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale, nel presentare i contenuti dell’accordo, sostenuto dal Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, ha calorosamente ringraziato gli enti che si sono adoperati per la realizzazione dell’intesa di collaborazione. Soddisfazione per la firma dell’accordo è stata espressa dal Generale Cillo, il quale ha sottolineato come l’accordo di oggi sia un esempio virtuoso di sinergia tra realtà militare e civile, che ben si inserisce nel più ampio contesto delle collaborazioni in atto nel settore sanitario.