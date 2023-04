La Pianura Padana ha l'aria più inquinata dell'Europa occidentale, Padova tra le peggiori

Anche se in un contesto di graduale miglioramento, la Pianura Padana continua a essere tra le regioni con l'aria più inquinata di tutta Europa, e la più inquinata in assoluto dell'Europa occidentale. Tra le città con i dati peggiori c'è Padova, seconda dietro a Cremona e prima di Vicenza, per la concentrazione di particolato fine nell'aria, il pm 2.5. Al quarto posto c'è Venezia. Tre città delle prime quattro delle più inquinate, cinque delle prime undici, sono venete. Un dato che non può che preoccupare.

È quanto emerge da un recente report diffuso dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), che prende in considerazione i dati rilevati nel 2021 e nel 2022. Nel Nord Italia le condizioni meteorologiche e geografiche favoriscono la permanenza di sostanze dannose per la salute.