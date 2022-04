La piazza più "urban" della città ora organizza il primo torneo di basket per i piccolo di pediatria

Si è svolta nella mattinata di oggi 27 aprile, presso sala Paladin del Comune di Padova, la conferenza stampa di presentazione del “Primo torneo De Gsperi” a favore della Pediatria di Padova. A introdurre le motivazioni che hanno portato all’evento il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego Bonavina: «Dopo l’importante riqualificazione dell’area, che ha visto la creazione di un campo da basket nel cuore del quartiere, è stato solo grazie all’unione di più sinergie che si è arrivati a poter proporre alla città di Padova due giorni di festa, con la volontà di coinvolgere grandi e piccini. Con l’obbiettivo primario della massima inclusione».

L'iniziativa

Comune di Padova, Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’Università di Padova, Fondazione Salus Pueri, Dipartimento di Psicologia Sviluppo e Socializzazione, Virtus Basket Padova, FIP Padova, Banca Etica, Birrone, Gruppo Pam Panorama, Associazione Abitanti Piazza De Gasperi, una compagine schierata a favore dei veri valori dello sport e della beneficenza per la Pediatria di Padova. Un’occasione per tornare a vivere la città. Un ricco programma che vedrà coinvolti, il 30 aprile e il 1° maggio, grandi e piccoli in una serie di appuntamenti: si inizierà sabato 30 aprile con il minibasket a partire dalle 15:30, per poi continuare con il torneo degli adulti alle 21:00. La domenica mattina alle 9:30 sarà il turno del basket giovanile, e alle 15:30 si passerà al Baskin, una disciplina che permette a persone con disabilità e senza disabilità di giocare insieme in una stessa squadra con regole ad hoc.

La beneficenza

Due giorni di sport e festa, in cui lasciarsi andare al divertimento, accompagnati dall’intrattenimento musicale di Radio Padova e tanto buon cibo fornito dal Birrone, che donerà parte del ricavato delle due giornate alla Pediatria di Padova.