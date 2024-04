Formare cultural manager per rivitalizzare borghi e distretti: il progetto padovano

L’obiettivo è ambizioso, come tutto ciò che ha a che vedere col Pnrr, ma in questo caso sono diversi i fattori che giustificano l’ambizione: creare le condizioni per rendere i territori marginali veneti attrattivi per talenti creativi, startupper e imprese, formare manager e operatori culturali e creativi; avviare processi di governance dei borghi, dei distretti e di alcune aree periferiche dei centri urbani spesso dimenticate o spopolate. Questo è Hyper Village, un progetto finanziato dal Pnrr che mira a promuovere la valorizzazione socio-culturale e la promozione digitale, con un focus sulla formazione di cultural manager dedicati allo sviluppo territoriale.

Hyper Village

Un progetto dalla forte impronta sostenibile, che è stato presentato nella sede dell’Ascom Confcommercio di Padova che con la sua Ascom Servizi è capofila di un gruppo formato da Unioncamere del Veneto, Università Iuav di Venezia, Galileo Visionary District e Conform Scarl. Giunto secondo in graduatoria a livello nazionale, il progetto, come ha sottolineato nel suo saluto d’apertura il presidente dei Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, «si inserisce perfettamente nella strategia d’azione dell’associazione volta a recuperare borghi, distretti e centri urbani alle prese con un fenomeno di desertificazione che per essere contrastato ha bisogno degli imprenditori del terziario di mercato, vale a dire del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni».

Obiettivo

Presentato dal project manager, Marco Serraglio e dall’architetto Federica Bianconi, progettista, Hyper Village ha come obiettivo il miglioramento dell'ecosistema socio-culturale e creativo dei borghi e dei distretti del territorio Veneto, attraverso l’empowerment delle competenze, l’ideazione di prodotti, servizi, processi e pratiche innovative, l’accompagnamento allo sviluppo di progetti proposti dalle organizzazioni operanti nel settore culturale e creativo. Il progetto, inoltre, prevede una docu fiction supportata da uno storytelling che racconta i territori coinvolti, oltre a eventi, iniziative multidisciplinari, laboratori digitali. «Hyper Village - hanno sottolineato Serraglio e Bianconi - è rivolto a tutti gli attori del settore culturale e creativo capaci di valorizzare le espressioni culturali e creative peculiari del contesto con interventi formativi, esperienziali e multidisciplinari su base territoriale». Hyper Village prevede 52 interventi che coinvolgeranno oltre 300 persone.