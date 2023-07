Sempre più locali rinunciano alla pausa estiva: l'elenco di bar e ristoranti aperti ad agosto

Chi rimane aperto in agosto? È questa una delle domande più ricorrenti che i consumatori si fanno al momento di andare a pranzo o a cena in uno dei tanti locali della nostra provincia. A dare una risposta, seppur parziale, tenta l’Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi che ha redatto, come tutti gli anni, un “prezioso” elenco a beneficio dei consumatori.

Chi apre in agosto?

«Mai come quest’anno - osserva il segretario Filippo Segato - molti locali, soprattutto a Padova città, hanno deciso di ridurre al minimo, o annullare del tutto, la “pausa” a cavallo di Ferragosto, soprattutto per cercare di rientrare degli aumenti nei costi generali delle attività, aumenti che ormai durano da molti mesi». In effetti, proprio un anno fa partiva l’impennata dei costi energetici, che ha messo in gravi difficoltà le imprese, destinata in seguito a durare fino alla primavera 2023. «Proprio così - conferma Segato - giusto un anno fa, quando si sperava di poter recuperare un minimo di marginalità dopo le chiusure forzate per Covid, si è abbattuta sui pubblici esercizi la “tempesta perfetta”, fatta di spaventosi aumenti energetici, calo dei consumi, incremento dei tassi d’interesse e dei costi delle materie prime e difficoltà nel reperire personale dipendente: per questo oggi gli esercenti cercano di recuperare tutto il fatturato possibile, anche rinunciando alla classica pausa estiva».

Elenco dei locali

Ci sono, dunque, centinaia di attività pronte ad accogliere cittadini e turisti: l’elenco è consultabile sul sito www.gustarepadova.it e riporta i dati delle attività che liberamente li hanno forniti all'Appe. Per ciascuno dei quasi 200 locali elencati sono riportati indirizzo, tipologia e recapito telefonico oltre, naturalmente, i giorni e orari di apertura, anche a Ferragosto. I locali sono riportati anche su una mappa interattiva, facile da consultare, che dà la possibilità di individuarli anche geograficamente. «I consumatori - evidenzia Segato - hanno a disposizione uno strumento per conoscere dove passare una bella serata in città, magari per un aperitivo in centro, una cena al fresco sui Colli, una pizza in compagnia degli amici, oppure per gustare un buon gelato. Potrebbe anche essere l’occasione per scoprire qualche esercizio che non si conosceva: l’invito è quello di collegarsi al sito e curiosare tra le tante proposte». Aggiunge Antonio Bressa, assessore alle attività produttive ed al commercio del Comune di Padova: «È ogni anno un’ottima iniziativa questa di Appe per valorizzare una categoria che anche ad agosto vuole offrire accoglienza e servizi per chi resta in città o ci arriva da turista». L'elenco è disponibile anche a questo link.