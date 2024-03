Rampa in Lego rubata al Teatro Verdi, parte la raccolta fondi per ricostruirla

Una proposta concreta dopo il fattaccio: Orizzonti e Generazione Padova hanno avviato una raccolta fondi per ricostruire la rampa in Lego del Teatro Verdi, rubata da ignoti.

Raccolta fondi

Formata da 3mila mattoncini Lego, la rampa era stata realizzata dall’associazione Talents Lab Lego con i suoi cinque ragazzi padovani nello spettro autistico per rendere accessibile anche alle persone con difficoltà motoria il Teatro Verdi di Padova. Sabato 9 marzo, durante lo spettacolo Cenerentola, la rampa è stata però rubata all’esterno del Teatro. Spiegano da Orizzonti e Generazione Padova: «La rampa era stata realizzata dall’associazione Talents Lab Lego, che raccoglie alcuni ragazzi portatori di autismo, a cui verrà devoluta la somma raccolta. Il furto della rampa infligge un duro colpo a un progetto che unisce inclusione, aggregazione e creatività. Le associazioni promotrici della raccolta sognano una città in cui c’è spazio per tutti, senza che qualche malintenzionato cerchi di impedirlo». Le donazioni possono essere fatte a questo link.