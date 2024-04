Da Padova alla Silicon Valley: una raccolta fondi per il sogno di Alberto e Mattia

Mattia e Alberto sono due studenti di Padova in H-Farm College: ambiziosi e intraprendenti sognano la Silicon Valley, dove poter imparare dai manager delle migliori aziende tech. Ora il sogno sta per diventare realtà, ma prima vogliono raccogliere circa 4mila euro per sostenere i costi del progetto.

Da Padova alla Silicon Valley

Scrive Mattia su GoFundMe, dove è stata lanciata una raccolta fondi: «Dopo esserci candidati e aver superato il colloquio, siamo stati selezionati per la Silicon Valley Fellowship, un programma di formazione di sei giorni con solo 15 posti, durante il quale attraverso workshop, visite aziendali e momenti di confronto con founders di startup di successo avremo l’opportunità di immergerci nella mentalità della Silicon Valley e incontrare dipendenti di alcune delle principali big tech e professori delle migliori università al mondo. Io e Alberto siamo ancora studenti, ma abbiamo già intrapreso uno stage in startup, iniziando la nostra avventura lavorativa da pochi mesi. Da soli ci sarebbe impossibile partecipare al SVF, ma non vogliamo assolutamente perdere questa occasione! Grazie ai nostri ultimi risparmi, ai nostri genitori e ad H-Farm riusciamo a coprire una parte dei costi, tra cui il costo elevato del programma. Ma abbiamo bisogno di 3.935 euro (in due) per poter realizzare questa folle idea e andare in Silicon Valley». La raccolta fondi è sottoscrivibile a questo link.