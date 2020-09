Rifiuti, Baldin: «A Padova tariffe alte, i cittadini devono essere aiutati»

Alessandro Baldin, presidente del Consorzio Padova Sud (che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana per la Bassa Padovana), porta nel dibattito pre-elettorale il tema dell’ambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rifiuti

Afferma Baldin: «Il mio ruolo istituzionale mi impone di occuparmi della difesa dell’ambiente e del territorio ma anche della difesa dei diritti dei cittadini. La raccolta differenziata è un vantaggio perché permette di recuperare molto materiale e di creare nuove opportunità. Ma c’è poi la gestione della parte residuale sulla quale va fatto un ragionamento ampio. La discarica di Sant’Urbano è stata elevata al livello di discarica tattica regionale ma l’idea di mettere i rifiuti sottoterra non è condivisibile: prima di tutto perché si creano dei problemi per le generazioni future, che quei siti dovranno poi bonificare con ingenti costi economici ed ambientali. Ma c’è anche in discorso economico: chi porta i rifiuti in discarica, di fatto spreca del materiale che potrebbe essere utile per altri impianti in grado di produrre energia e calore. Penso ai termovalorizzatori, ad iniziare da quello di Padova. Abbiamo letto della proposta di creazione della quarta linea, a dimostrazione del vantaggio economico creato da questa attività. Ma mi chiedo: quali sono i vantaggi per i cittadini di Padova per questa attività? Si potrebbe pensare a distribuire l’energia elettrica creata dal termovalorizzatore alle imprese della zona industriale oppure alle famiglie. Si potrebbe immaginare un impianto di teleriscaldamento come quello che c’è ad Este. Ma siccome in questo periodo storico c’è anche bisogno di aiutare economicamente famiglie ed aziende, si potrebbe anche pensare di abbassare le tariffe, visto che a Padova si pagano tariffe più alte rispetto a quelle della bassa padovana. Lo dico perché anche i rifiuti secchi della bassa padovana vengono conferiti all’inceneritore di Padova e penso che i cittadini che sopportano questa presenza debbano avere una contropartita apprezzabile. Mi piacerebbe che in questo momento, in cui ci si confronta su temi di ampio respiro per la campagna elettorale regionale, si discutesse anche di questi temi».