«Un intervento storico»: consistente riqualificazione edilizia e ambientale nel popoloso quartiere cittadino

Sono dieci i fabbricati di proprietà dell’Ater, situati nell’area delimitata dalle vie Palestro, Magenta, Toselli e Varese che saranno oggetto di una consistente riqualificazione edilizia ed ambientale per un importo di 7 milioni di euro, dei quali 5 milioni e 200 mila euro finanziati dallo Stato.

Ristrutturazione

Un intervento su larga scala sulle palazzine costruite negli anni '20 del 1900 che permetterà di migliorare la qualità della vita degli inquilini e dare una svolta sul fronte del risparmio energetico. La ristrutturazione radicale delle palazzine, degli appartamenti e dell’area verde circostante rappresenta un’opportunità non solo per il complesso ma anche per il quartiere e la città di Padova. Al fine di realizzare i lavori di recupero nei 63 alloggi, 44 stabilmente occupati, sarà naturalmente necessario trasferire gli inquilini; a tutti i nuclei familiari verrà garantita un’adeguata sistemazione nel territorio comunale. L’Azienda ha già inviato le prime comunicazioni agli interessati per concordare una soluzione abitativa temporanea, il più possibile adeguata alle esigenze degli inquilini. A conclusione dei lavori sarà data loro la possibilità di poter rientrare nell’appartamento ristrutturato oppure, qualora lo volessero, di rimanere in quello dato durante i lavori. Le spese di trasloco saranno completamente a carico dell’Ater.

Ater

Dichiara Gianluca Zaramella, presidente Ater: «Il miglioramento della qualità dell’abitare dei nostri inquilini è di primaria importanza: con l’efficientamento energetico inoltre si determineranno sensibili risparmi nelle bollette domestiche. Ci tengo a rassicurare tutti gli assegnatari che i disagi dovuti alla mobilità saranno limitati al minimo. Pur comprendendo le preoccupazioni degli inquilini, tengo a sottolineare come questa sia un’occasione storica per potergli dare, una volta finiti i lavori, case moderne e funzionali».