Università, Emma Ruzzon rieletta presidente del consiglio degli studenti

Il 26 aprile il Consiglio degli Studenti di nuova composizione si è riunito al Bo per rinnovare la Presidenza dell'organo, la carica di rappresentanza studentesca più alta dell'Ateneo. Con la maggioranza assoluta è stata rieletta Emma Ruzzon, attualmente in carica anche come Senatrice Accademica dell’ateneo. Per l'Udu Padova è il terzo mandato consecutivo in cui detiene la maggioranza dell'organo, con 25 rappresentanti (su un totale di 43 seggi), diretta conseguenza dei risultati elettorali ottenuti a dicembre 2022 e del costante impegno nella rappresentanza a qualsiasi livello.