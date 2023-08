Zaia esalta il giovane di Saonara: «Sei un eroe, un concentrato dei più nobili sensi civici»

Oggi 7 agosto Thomas Baliello, 19 anni, è stato premiato dal responsabile dell'azienda Europadova di Ponte San Nicolò Olindo Bertipaglia dove sta prestando servizio in attesa a settembre di iniziare l'università. Il riconoscimento è arrivato a seguito del miracoloso salvataggio che il giovane ha messo a segno domenica 23 luglio a Rosolina quando è riuscito nell'impresa di salvare un bambino di 13 anni che aveva perso i sensi in acqua.

Il ringraziamento del governatore

Nell'area verde di via Leonardo Da Vinci, oltre alla targa, l'applauso sentito dell'amministrazione comunale e del pubblico accorso, attraverso il consigliere regionale Elisa Venturini, Thomas Baliello ha avuto l'onore di ricevere una lettera di congratulazioni direttamente dal governatore del Veneto Luca Zaia che ha esaltato il gesto eroico del giovane saonarese, prossimo studente di Psicologia, allenatore di una squadra di bambini del SaonaraVillatora di calcio e attaccante della medesima società che milita nel campionato di Promozione. Nella missiva scritta dal governatore al giovane eroe si legge: «Caro Thomas, pur consapevole non esistano parole capaci d'omaggiare pienamente l'atto eroico, che ti ha visto protagonista lo scorso 23 luglio, ti giungano, per gentile tramite della consigliera regionale Elisa Venturini, tutte le mie congratulazioni e il mio personale ringraziamento. So, perchè l'ho appreso, che non vuoi passare per eroe. Decisione che ti descrive perfettamente. Permettimi tuttavia, una concessione. Almeno per questa volta: considero infatti che il tuo gesto sia sublimazione perfetta dei più nobili sensi civici. La tua determinazione è riuscita, alla fine, a domare la paura, la fatica e il timore di non farcela: hai vinto, campione nella vita e nello sport quale tu sei, la partita più importante. Non posso esimermi - ha concluso il governatore - dall'elogiare l'intero staff della società sportiva SaonaraVillatora che ti ha permesso di apprendere le manovre salvavita. La decisione di promuovere questo genere di corsi dimostra inequivocabilmente non solo la profonda sensibilità dell'intera compagine associativa, ma anche il valore aggiunto che lo sport sa donarci. Esprimendo la mia vicinanza a questo momento, concludo porgendo i mie cordiali saluti ad un grande veneto che, nonostante la giovane età, ha saputo dimostrare la tempra della nostra gente».

Il riconoscimento del Comune

Il sindaco di Saonara Michela Lazzaro, con i suoi più stretti collaboratori a sua volta consegnerà un riconoscimento pubblico a Thomas durante la prossima Festa dello Sport e delle Associazioni, programmata al parco dell'Olivo nei giorni 22, 23 e 24 settembre. «Siamo orgogliosi del nostro giovane concittadino - ha detto - e auspichiamo che i valori della solidarietà, dell'amore verso il prossimo, diventino un filo conduttore tra tutti i nostri giovani di Saonara per poter creare un futuro ancora migliore. Thomas è stato splendido, ha messo in pratica ciò che la società sportiva SaonaraVillatora gli ha insegnato durante i periodi corsi di primo soccorso che vengono organizzati. A lui, il sentito grazie a nome dell'intera amministrazione comunale».