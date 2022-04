Trasporti, in arrivo lo stop totale dei mezzi con lo sciopero del 30 maggio

Lunedì 30 maggio a Padova potrebbe essere il caos dei trasporti. A far incrociare le braccua ai dipendenti è l'attuale condizione di precarietà dei contratti scaduti dentro BusItalia e i turni massacranti, oltre al poco personale a disposizione. BusItalia conta circa 800 dipendenti che lavorano con il contratto autoferrotranvieri scaduto dal 2017. A questi vanno aggiunti molti dei 300 dipendenti di aziende private che lavorano in appalto per il servizio di trasporto pubblico. Per questo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale il 30 maggio prossimo, che comprometterà il consueto servizio di trasporto pubblico del Padovano. «Non si tratta di uno sciopero che garantisce alcune fasce orarie, ma di uno sciopero totale. Saranno assicurati, sulla base delle indicazioni della prefettura, solo i servizi minimi, come il bus per l'ospedale - spiega il segretario generale Filt Cgil Padova Andrea Rizzo al Mattino di Padova - .Se siamo arrivati a una decisione di questo tipo vuol dire che la misura è davvero colma. Le trattative sono in continua rottura da anni e non si arriva a un punto di incontro per il rinnovo. Una problematica che in chiave futura va tenuta in considerazione. Parliamo, infatti, di un settore caratterizzato da un calo di lavoratori non indifferente. E il caso padovano di Bus Italia lo dimostra ampiamente. Questo perché i contratti sono fermi da anni: parliamo di lavoratori che guadagnano 1.200 euro al mese, che lavorano sabati e domeniche, in condizioni di grande stress. Contratti, quindi, estremamente precari. Ecco perché molti lavoratori di questo settore si stanno licenziando. Solo nell'ultima settimana sono stati due i dipendenti di BusItalia che hanno lasciato».