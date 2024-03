BusItalia "regala" un buono da 10 euro per bici e monopattini in sharing agli abbonati a bus e tram

Prende il via oggi un’iniziativa realizzata in collaborazione con Busitalia Veneto, la Regione Veneto e la Provincia di Padova, per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e della sharing mobility. A partire da oggi gli abbonati al TPL potranno usufruire di importanti sconti sulle piattaforme di sharing mobility, nello specifico per i monopattini DOTT e le biciclette RIDEMOVI, entrambi operatori titolari di un servizio pubblico di Sharing Mobility nel territorio del Comune di Padova. Questa offerta è pensata per tutti i passeggeri maggiorenni che sono in possesso di un abbonamento TPL mensile, trimestrale o annuale emesso da Busitalia Veneto per il Bacino di Padova (urbano e/o extraurbano), stipulato a partire dal 1/7/2023 e con data di fine validità successiva alla data di richiesta del voucher. Gli abbonati potranno ottenere un voucher mensile del valore di 10 euro per ogni mese di validità residua dell’abbonamento TPL.

I fondi

Questa iniziativa è finanziata con circa 270 mila euro provenienti dalle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale assegnate alla Regione Veneto, ed è valida fino al 30 giugno 2025 o comunque fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Il voucher

Per ottenere il voucher che dà diritto alle scontistiche, gli abbonati dovranno seguire alcuni semplici passaggi, registrandosi sulle piattaforme digitali di DOTT e/o RIDEMOVI ed inserire il codice del proprio abbonamento Busitalia Veneto. Nello specifico Dott mette a disposizione viaggi gratuiti (fino a 7 corse, della durata di 20 minuti ciascuna, ogni mese) per tutti i possessori di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale Busitalia Veneto. Sarà possibile usufruire dell’offerta accedendo al portale https://tinyurl.com/DottPD e inserendo i dati richiesti: nome, cognome, data di nascita e numero di tessera Busitalia Veneto. L’utente riceverà dunque via email un codice alfanumerico univoco che dovrà inserire nell’app Dott, nella sezione Promozioni. Per quanto riguarda invece Ridemovi gli utenti in possesso di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale Busitalia Veneto potranno registrarsi direttamente inserendo il numero dell’abbonamento sull’applicazione ed ottenere lo sconto sul pacchetto Movi Prime, che costerà 2,99€ anziché 14,99 euro

Le voci dei protagonisti

L’assessore alla mobilità del Comune di Padova, Andrea Ragona, commenta: “Si tratta di un’iniziativa importante che va nella direzione di incentivare sempre di più la mobilità sostenibile nella nostra città. Molti utenti del tpl già utilizzano la micromobilità elettrica per il cosiddetto “ultimo miglio”, e con questo investimento potranno contare su condizioni molto vantaggiose per un sistema di trasporto sempre più integrato. Il trasporto pubblico locale sta continuando a crescere ed è quasi tornato ai livelli pre covid. Iniziative come questa vanno nella direzione di continuare a crescere e farlo diventare un’alternativa concreta ed efficiente al mezzo privato". Vittorio Gattari, direttore relazioni istituzionali di Dott, dichiara: “Siamo lieti di collaborare attivamente con il Comune di Padova e Busitalia per offrire corse gratuite su Dott agli abbonati del trasporto pubblico. La nostra proposta di mobilità è orientata a integrarsi sempre di più come complemento dell’offerta di trasporto pubblico locale. Infatti, già oggi, il 65% degli utenti padovani utilizza i nostri monopattini in combinata con i mezzi pubblici, in particolare per gli spostamenti del primo e ultimo miglio. Dott ha già dimostrato il suo impatto positivo nel tessuto cittadino: grazie a varie iniziative locali, come la convenzione con l’Università degli Studi di Padova e alla nostra attenzione per la qualità del servizio, abbiamo tagliato il traguardo di 2 milioni di km green percorsi dai nostri utenti ed il 50% di loro afferma di aver ridotto l’uso dell’auto da quando si sposta con i monopattini di Dott. Per migliorare ulteriormente questo dato, riteniamo sia fondamentale attivare progetti come questo e promuovere una mobilità sempre più integrata e sostenibile”. Davide Lazzari, responsabile relazioni istituzionali di Ridemovi, afferma: “Siamo l’unica azienda italiana di settore oggi presente in molti paesi europei e per noi Padova rappresenta un mercato molto consolidato: siamo presenti da 6 anni e nel 2023 abbiamo sfiorato un milione di noleggi, equamente distribuiti tra mezzo muscolare e mezzo elettrico. Questa iniziativa di integrazione con il TPL è molto interessante e il fatto che Padova, sia tra le prime città a metterla in pratica ci permetterà di avere un importante caso studio per capire come si orientano le dinamiche della mobilità. Parliamo infatti di una città che non solo vanta il grande polo attrattore universitario, ma che sta investendo molto sul trasporto pubblico, anche con due nuove linee di tram.”