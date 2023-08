Sede Avis Montegrotto Terme: nuovi bagni per accogliere le persone con disabilità

Una luogo accessibile a tutti: la sede Avis di Montegrotto Terme, dove è possibile effettuare le donazioni di sangue, sarà adeguata alle più recenti normative riguardanti le strutture sanitarie grazie a un impegno di spesa di 35 mila euro del Comune di Montegrotto Terme che ha affidato a una ditta specializzata la costruzione di un bagno adatto alle esigenze delle persone con disabilità.

L’intervento nella sede Avis, che si trova all’interno del centro Gino Strada in via Diocleziana, consisterà in una trasformazione dei bagni esistenti: i due bagni attualmente a disposizione degli utenti verranno uniti e completamente trasformati con porta scorrevole e attrezzature interne adatte alle persone con carrozzina, mentre l’altro bagno attualmente a disposizione del personale e dei volontari verrà modificato garantendo un accesso per tutti dalla sala prelievi.

«Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di una miglioria necessaria per rispondere alle normative e alle esigenze dell’utenza, senza la quale non sarebbe stato possibile proseguire l’attività di centro prelievi nella sede Avis di Montegrotto Terme. Quest’associazione nata nel 1964 e la sua attività sono tra i motivi di orgoglio del nostro Comune sia per le azioni nell’ambito della raccolta del sangue per le donazioni sia per le numerose attività di volontariato sociale, e ben volentieri l’amministrazione comunale ha sostenuto questa spesa per il proseguimento dell’attività».