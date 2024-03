Tram, viaggio dentro l'azienda che sta realizzando il nuovo ponte per Voltabarozzo

Sarà lungo 95 metri e peserà 820 tonnellate. Il nuove ponte di Voltabarozzo, in costruzione per permettere il passaggio della seconda linea del tram e collegare il quartiere con la stazione, è l'opera più attesa del Sir 3. Da mesi gli operai saranno a lavoro, anche se il viadotto rimarrà in produzione nei capannoni della ditta veronese “Mbm” fino a marzo, ma per arrivare al varo sarà necessario adeguare l'area e quindi chiudere al traffico i lungargini Sabbionari e Terranegra. Sarà il gemello di quello esistente, accanto al quale verrà collocato ad una distanza di 4,5 metri, ma sarà dedicato esclusivamente al tram. «Si tratta di una delle opere più significative e complesse di tutta la tratta, insieme al capolinea - evidenzia l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - .Darà alla città un nuovo ponte sullo Scaricatore che, oltre a far passare il tram, permetterà di avere un nuovo e sicuro passaggio ciclabile e pedonale dove oggi è stretto e non funzionale, nonostante la grande quantità di ciclisti e pedoni che frequentano la zona».