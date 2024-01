Effetto Urbs Picta, il sistema museale polverizza ogni record e incassa 4 milioni di euro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Polverizzati i record di visite al sistema museale padovano del 2019. L'anno appena finito ha accolto a Padova circa 30 mila persone in più con un aumento dell'incasso di un milione di euro. «Questi dati significano che non ci siamo lasciati alle spalle solo la pandemia, ma anche tutti i record. Abbiamo lavorato per questi obiettivi e li abbiamo raggiunti anche prima di quanto ci aspettassimo» commenta l'assessore alla cultura, Andrea Colasio. Nel 2019 erano stati 564531 i visitatori di questi luoghi, mentre nel 2023 si è arrivati a 593079, per un incasso che da 3,1 milioni di euro è passato a 4,2. Un incremento quindi del 30% circa.

Il sistema museale

Parliamo ovviamente della Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione, ma anche dei Musei Eremitani e Palazzo Zuckermann, la Loggia e Odeo Cornaro, l'oratorio di San Michele, il museo del Risorgimento e dell'età contemporanea e la casa del Petrarca ad Arquà. A contribuire alla crescita è stato sicuramente l'inserimento del ciclo di affreschi nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco: «Risultati importantissimi e insieme ai musei dellìUniversità abbiamo superato un milione di presenze. Ed è l'intero sistema Padova che poi beneficia di questo indotto. L'effetto Urbs Picta ha prodotto una situazione di forte crescita».