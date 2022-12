Smog sopra il limite a Padova, da giovedì 29 semaforo rosso per le auto

Difficile stare sotto al limite se non piove. Soprattutto durante le festività natalizie, quando tra chi lavora e chi è a zonzo il traffico, se possibile, si intensifica ancor di più: scatta da domani, giovedì 29 dicembre, e sarà in vigore almeno fino a venerdì 30 compreso il semaforo rosso per quanto riguarda le limitazioni al traffico a Padova.

Semaforo rosso

Dal 17 dicembre all'8 gennaio, in realtà, tali limitazioni sarebbero sospese ma solo in caso di semaforo arancione o verde: ora che è invece scattato il secondo livello d'allerta a causa dei dieci giorni consecutivi di sforamento del limite dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, in città sarà vietata la circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per queste tipologie di mezzi:

autoveicoli trasporto persone (categoria M) e trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2;

autoveicoli trasporto persone (categoria M) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5;

autoveicoli trasporto merci (categoria N) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e, limitatamente dalle 8:30 alle 12:30, Euro 5;

motoveicoli e ciclomotori (categoria L) Euro 0 e Euro 1.

Bisognerà attendere il bollettino di venerdì 20 dicembre per capire se il semaforo rosso verrà confermato.