Scuole e palestre, gravi danni ai tetti dopo le grandinate estive: i sopralluoghi

Nuovi sopralluoghi ai tetti degli edifici comunali dopo le violente grandinate di luglio: da rifare il tetto della scuola dell’infanzia di Codiverno e della palestra comunale oltre a quelli della scuola primaria e della scuola secondaria di Vigonza, mentre è in fase di valutazione il tetto della materna di Busa.

Sopralluoghi

Si sono rivelati impietosi i sopralluoghi eseguiti nelle ultime settimane e conclusi venerdì scorso da parte dei tecnici comunali e delle ditte specializzate sulle coperture delle scuole che hanno messo in luce, oltre ai danni delle violente grandinate di quest’estate, una situazione di grave incuria dovuta al logoramento delle strutture di edifici che hanno anche 40 anni di vita non sempre manutentati adeguatamente nei decenni. Spiega il sindaco Gianmaria Boscaro: «Siamo molto preoccupati dalle risultanze dei sopralluoghi e stiamo lavorando alacremente per programmare al più presto una sistemazione dei manufatti. La situazione più grave l’abbiamo riscontrata alla scuola dell’infanzia comunale di Codiverno dove il tetto sembra irrecuperabile. L’edificio risale agli anni 2000 ma anche a seguito dei problemi che ci sono stati in fase di cantiere ha avuto continuamente necessità di interventi che non sono mai stati risolutivi. Oggi non c’è più nessuna possibilità se non il rifacimento del tetto. A questo proposito, al settimana prossima incontrerò i genitori dei bambini che, giustamente, sono preoccupati». Anche il tetto della vicina palestra comunale andrà rifatto integralmente. «Per ora - aggiunge Boscaro - abbiamo tamponato la situazione con interventi di urgenza, ma la situazione riscontrata richiede un lavoro radicale. Per la primaria di Vigonza speriamo di riuscire ad intervenire solo su una parte del tetto . Anche alla secondaria di Vigonza, oggetto di una recente opera di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, la copertura va rivista perché in più punti mancano le guaine. Ora procederemo a breve ad una variazione di bilancio sostanziosa e revisioneremo il piano triennale degli investimenti. Questi stanziamenti, inevitabilmente, toglieranno risorse da altri capitoli di spesa perché ad oggi non abbiamo ricevuto nessun fondo per i danni della grandinata ma è prioritario sistemare i tetti delle nostre scuole». Si stima che la variazione non sarà inferiore ad un milione di euro.

Interventi urgenti

Intanto nel mesi scorsi sono già stati effettuati alcuni interventi urgenti di riparazione dei tetti e delle coperture degli edifici comunali gravemente danneggiati che hanno consentito di tamponare la situazione nelle altre scuole e negli altri edifici. Il primo è stato eseguito sul magazzino comunale la cui copertura è stata devastata per circa 25 mila euro: «Qui siamo dovuti intervenire subito - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Cacco - per garantire la continuità del servizio manutenzione comunale.Per la palestra di Codiverno abbiamo già operato per tamponare le infiltrazioni con 20.000 euro di opere ma abbiamo già messo in previsione il rifacimento del tetto. Parte di questo stanziamento è servito anche per la sistemazione della scuola primaria di Busa per risolvere l’annoso problema di infiltrazione d'acqua a ridosso dell'area mensa che, con la tempesta di luglio si sono aggravati. Siamo intervenuti anche nel centro diurno, biblioteca, Teatro, uffici comunali del Castello dei da Peraga, Palestra di Peraga con il rifacimento delle guaine. Siamo riusciti quindi a mettere in sicurezza quegli edifici dove bastava una manutenzione straordinaria, in questi invece serve un intervento radicale».