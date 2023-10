Esperimento all'Arcella per avvicinare gli adolescenti allo sport: lezioni gratuite per i ragazzi

Alcune realtà sportive ed educative del territorio dell’Arcella e Pontevigodarzere sono liete di presentare il progetto "Sportanch’io", un'iniziativa ambiziosa che mira a promuovere l'importanza dell'attività sportiva tra i giovani del quartiere. Questo progetto, facilitato dal progetto Prisma e finanziato dalla Consulta 2 Nord con il bilancio partecipato, è il risultato di una collaborazione fruttuosa tra varie associazioni sportive e le realtà educative del territorio.

In cosa consiste il progetto

Il cuore del progetto "Sportanch’io" è una serie di incontri gratuiti sul territorio, dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, durante i quali potranno conoscere e avvicinarsi ai seguenti sport: atletica, basket, pallavolo e arti marziali. I 12 incontri (3 per ogni sport proposto) si terranno da ottobre a dicembre, ogni martedì e giovedì, alternando gli spazi della palestra della scuola Donatello con l’outdoor. Sarà un'opportunità unica per i giovani di sperimentare diverse discipline sportive, scoprire le proprie passioni e talenti, e sviluppare una sana abitudine all'attività fisica. Sportanch’io nasce dalla consapevolezza della sfida che molti giovani affrontano nel partecipare alle attività sportive disponibili. Per affrontare questa sfida, allenatori ed educatori di varie attività del territorio si sono uniti per creare un percorso di orientamento allo sport che renda l'esperienza sportiva più accessibile e gratificante per i ragazzi.

Gli obiettivi

Questo progetto pilota si pone l'obiettivo di far emergere l'importanza della valenza educativa dello sport, insegnando ai giovani non solo le competenze sportive, ma anche valori come il fair play, la cooperazione e il rispetto reciproco. "Sportanch’io" è un'iniziativa che mira a migliorare la vita dei giovani nel quartiere e a contribuire alla loro crescita personale. Il progetto culminerà con il "Natale di Comunità Sportivo", un evento speciale che si terrà a dicembre in Largo Debussy. Durante questo evento, verranno premiati i giovani che avranno partecipato attivamente a tutti gli incontri del percorso "Sportanch’io". Sarà un momento di festa e celebrazione per tutta la comunità.

Le parole dell'amministrazione

L’assessora al sociale Margherita Colonnello sottolinea: «Il Comune di Padova e gli operatori del Progetto Prisma esprimono la propria gratitudine alle Associazioni Sportive, alla Scuola, agli educatori, alla Consulta 2 e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il progetto "Sportanch’io". Questo impegno congiunto rappresenta un esempio di come la collaborazione tra il settore sportivo e quello educativo possa fare la differenza nella vita dei giovani». Aggunge l’assessore allo sport Diego Bonavina aggiunge: «Lo sport ha sempre più un ruolo sociale sul territorio e fa piacere che le agenzie educative sappiano apprezzare e valorizzare questo ruolo. Ringrazio le associazioni che collaborano con questo progetto per la capacità di mettersi disposizione, con competenza e passione, di un importante percorso educativo e sociale».

Le realtà coinvolte e gli appuntamenti

Le realtà coinvolte sono le seguenti: New Athletic, US Arcella, Polisportiva Arcella, WLF Team Sport, 5° Istituto Comprensivo, CAT Jump e GIG, Programma Mentor UP, Educativa di strada progetto Scholé.

Il calendario degli incontri: alla palestra Scuola Donatello, via L. Pierobon, 19



MULTIATLETICA BASKET ARTI MARZIALI VOLLEY

5 ottobre 26 ottobre 16 novembre 7 dicembre

12 ottobre 2 novembre 23 novembre 14 dicembre

19 ottobre 9 novembre 30 novembre 21 dicembre