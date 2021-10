Apre lo “Sportello bollette”: al via dal 12 ottobre il nuovo servizio offerto dal Comune

Un aiuto per fare chiarezza sulla lettura della bolletta di luce e gas, per orientarsi in caso di problemi su forniture, fatturazioni, nuove attivazioni di utenze domestiche e per ottenere informazioni utili su agevolazioni in corso o indicazioni per mettere a confronto le tariffe per un consumo consapevole

Un aiuto per fare chiarezza sulla lettura della bolletta di luce e gas, per orientarsi in caso di problemi su forniture, fatturazioni, nuove attivazioni di utenze domestiche e per ottenere informazioni utili su agevolazioni in corso o indicazioni per mettere a confronto le tariffe per un consumo consapevole: apre martedì 12 ottobre all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Palazzo Moroni lo “Sportello bollette” gestito da personale qualificato Enel Energia, per offrire gratuitamente ai cittadini consulenze su tematiche quotidiane.

Sportello bollette

Il servizio è disponibile solo su appuntamento ogni martedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 17:00, negli uffici di via Oberdan 1. Si può prenotare telefonando all’URP allo 049 8205572 o scrivendo una mail all’indirizzo urp@comune.padova.it. “Sportello bollette” è uno strumento voluto dal Settore Gabinetto del Sindaco dell’Amministrazione Comunale per mettere a disposizione un punto di ascolto, di informazione e di supporto alla cittadinanza per richieste e problematiche relative alla fornitura di energia elettrica e gas. La scelta dei professionisti per la gestione dello Sportello ha seguito l’iter dell’Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse al quale ha partecipato Enel Energia aggiudicandosi l’affidamento del servizio che non prevede alcun corrispettivo o contributo da parte del Comune.